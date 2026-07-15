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Россия не видит готовности Франции к переговорам по Украине, заявил МИД - РИА Новости, 15.07.2026
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18:22 15.07.2026
Россия не видит готовности Франции к переговорам по Украине, заявил МИД

МИД: РФ не видит готовности Франции искать переговорные решения по Украине

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия не видит реальной готовности Парижа искать переговорные решения по Украине, заявила Мария Захарова.
  • По ее словам, действия Франции показывают, что намеки на переговоры следует рассматривать как стремление навязать России ультимативные требования.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия не видит реальной готовности Парижа искать переговорные решения по Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Позиция Франции предельно ясна, из их действий это очевидно следует: так называемые намеки на переговоры следует рассматривать лишь как пустые стремления навязать России ультимативные требования так называемой "коалиции желающих" или дать ВСУ некую передышку для перезагрузки... Мы никакой реальной готовности Парижа искать переговорные решения, учитывать интересы нашей страны не видим", - сказала Захарова на брифинге.
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