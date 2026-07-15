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В МИД назвали условие возвращения к диалогу с Европой - РИА Новости, 15.07.2026
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18:15 15.07.2026
В МИД назвали условие возвращения к диалогу с Европой

МИД: возврат к диалогу с Европой возможен при ее отказе от антироссийского курса

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел России
Министерство иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министерство иностранных дел России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Возвращение России к диалогу с Европой возможно только при отказе европейцев от антироссийского и русофобского курса, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
  • Отказ от антироссийского курса подразумевает, в частности, невмешательство во внутренние дела России.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Возвращение России к диалогу с Европой возможно только при отказе европейцев от антироссийского и русофобского курса, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Процесс восстановления диалога с европейскими странами имеет смысл или может быть запущен исключительно в случае прекращения их недружественных, а порой агрессивных и русофобских действий по отношению к нашей стране, полного отказа этих государственных объединений от антироссийского курса", - сказала она на брифинге.
Захарова подчеркнула, что отказ от антироссийского курса среди прочего подразумевает невмешательство во внутренние дела России. Сейчас предпосылок для возобновления диалога не наблюдается, добавила дипломат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
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