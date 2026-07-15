В МИД назвали условие возвращения к диалогу с Европой

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Возвращение России к диалогу с Европой возможно только при отказе европейцев от антироссийского и русофобского курса, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Процесс восстановления диалога с европейскими странами имеет смысл или может быть запущен исключительно в случае прекращения их недружественных, а порой агрессивных и русофобских действий по отношению к нашей стране, полного отказа этих государственных объединений от антироссийского курса", - сказала она на брифинге.