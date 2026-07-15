Краткий пересказ от РИА ИИ
- Страны Запада рассчитывают получить контроль над природными ресурсами и земельными богатствами Украины.
- Контроль над ресурсами предполагается получить в качестве компенсации за финансовые затраты или в обмен на проценты по кредитам.
- По словам Захаровой, Украине отводится роль колонии, которая будет расплачиваться по долгам за счет собственных природных ресурсов и будущих поколений.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Страны Запада рассчитывают получить контроль над природными ресурсами и земельными богатствами Украины в качестве компенсации за их финансовые затраты или в обмен на одобренные Киеву кредиты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Страны Запада, выбрав Украину в качестве инструментария геополитического тарана против нашей страны, одновременно присматриваются к богатейшим земельным угодьям и природным ресурсам этого государства. Они рассчитывают прибрать их к рукам либо за бесценок, в порядке компенсации за понесенные финансовые потери, либо просто в обмен на кредиты, а точнее — на проценты по кредитам", — сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, подобные сделки не имеют ничего общего с заботой о суверенитете и благополучии Украины, стране отводится роль колонии, которая будет расплачиваться по долгам за счет собственных природных ресурсов и будущих поколений.