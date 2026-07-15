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Запад хочет прибрать к рукам природные богатства Украины, заявили в МИД - РИА Новости, 15.07.2026
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17:54 15.07.2026 (обновлено: 18:11 15.07.2026)
Запад хочет прибрать к рукам природные богатства Украины, заявили в МИД

МИД: страны Запада рассчитывают прибрать к рукам природные богатства Украины

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Страны Запада рассчитывают получить контроль над природными ресурсами и земельными богатствами Украины.
  • Контроль над ресурсами предполагается получить в качестве компенсации за финансовые затраты или в обмен на проценты по кредитам.
  • По словам Захаровой, Украине отводится роль колонии, которая будет расплачиваться по долгам за счет собственных природных ресурсов и будущих поколений.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Страны Запада рассчитывают получить контроль над природными ресурсами и земельными богатствами Украины в качестве компенсации за их финансовые затраты или в обмен на одобренные Киеву кредиты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Страны Запада, выбрав Украину в качестве инструментария геополитического тарана против нашей страны, одновременно присматриваются к богатейшим земельным угодьям и природным ресурсам этого государства. Они рассчитывают прибрать их к рукам либо за бесценок, в порядке компенсации за понесенные финансовые потери, либо просто в обмен на кредиты, а точнее — на проценты по кредитам", — сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, подобные сделки не имеют ничего общего с заботой о суверенитете и благополучии Украины, стране отводится роль колонии, которая будет расплачиваться по долгам за счет собственных природных ресурсов и будущих поколений.
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