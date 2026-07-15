МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Страны Запада рассчитывают получить контроль над природными ресурсами и земельными богатствами Украины в качестве компенсации за их финансовые затраты или в обмен на одобренные Киеву кредиты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, подобные сделки не имеют ничего общего с заботой о суверенитете и благополучии Украины, стране отводится роль колонии, которая будет расплачиваться по долгам за счет собственных природных ресурсов и будущих поколений.