МИД назвал заявления США о ядерных испытаниях тревожными

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Заявления США, допускающие возобновление ядерных испытаний, - это тревожный сигнал о том, что Вашингтон намерен действовать без оглядки на Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Осенью 2025 года Трамп заявил о планах Вашингтона возобновить ядерные испытания. Американский лидер выступил с этим заявлением после слов президента России Владимира Путина об успешном испытании крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой "Буревестник". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда назвал крайне поверхностным и неверным суждение о том, что пуск "Буревестника" якобы приравнивается к проведению ядерного испытания.