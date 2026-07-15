МИД назвал заявления США о ядерных испытаниях тревожными

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что заявления США о возможном возобновлении ядерных испытаний являются тревожным сигналом.
- По словам Захаровой, такие заявления указывают на намерение Вашингтона действовать без учета Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Заявления США, допускающие возобновление ядерных испытаний, - это тревожный сигнал о том, что Вашингтон намерен действовать без оглядки на Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Прозвучавшие ранее заявления американского лидера (Дональда Трампа - ред.) и высокопоставленных представителей его администрации, допускающих возобновление ядерных испытаний, - это открытый вызов всем тем, кто привержен целям ДВЗЯИ. Более того, это тревожный сигнал о том, что Вашингтон в данном вопросе намерен действовать без оглядки на договор, прикрывая свой конфронтационный курс бездоказательными и ложными обвинениями в адрес других стран", - сказала Захарова на брифинге.
Осенью 2025 года Трамп заявил о планах Вашингтона возобновить ядерные испытания. Американский лидер выступил с этим заявлением после слов президента России Владимира Путина об успешном испытании крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой "Буревестник". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда назвал крайне поверхностным и неверным суждение о том, что пуск "Буревестника" якобы приравнивается к проведению ядерного испытания.
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