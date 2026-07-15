Рейтинг@Mail.ru
МИД заявил об угрозе мирному урегулированию в Персидском заливе - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 15.07.2026 (обновлено: 17:14 15.07.2026)
МИД заявил об угрозе мирному урегулированию в Персидском заливе

МИД РФ: непредсказуемость событий в Персидском заливе угрожает урегулированию

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что непредсказуемый ход событий в Персидском заливе ставит под угрозу перспективы мирного решения конфликта.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Непредсказуемый ход событий в Персидском заливе угрожает перспективам мирного урегулирования, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Непредсказуемый ход событий (в Персидском заливе - ред.) ставит под угрозу перспективы мирного решения конфликта", - сказала она на брифинге для СМИ.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
Дым над американской базой в Бахрейне после ударов Ирана - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Армия Ирана пообещала атаковать базы США до "окончательной победы"
Вчера, 01:09
 
Персидский заливРоссияМария ЗахароваИранСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала