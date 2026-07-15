МИД заявил об угрозе мирному урегулированию в Персидском заливе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что непредсказуемый ход событий в Персидском заливе ставит под угрозу перспективы мирного решения конфликта.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Непредсказуемый ход событий в Персидском заливе угрожает перспективам мирного урегулирования, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Непредсказуемый ход событий (в Персидском заливе - ред.) ставит под угрозу перспективы мирного решения конфликта", - сказала она на брифинге для СМИ.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.