МИД прокомментировал деятельность НАТО в Арктике

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что шаги НАТО в Арктике повышают риск возникновения непреднамеренных инцидентов.
- По ее словам, Арктика стремительно превращается в зону противостояния с Россией из-за действий НАТО.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Шаги НАТО в Арктике существенно повышают риск возникновения непреднамеренных инцидентов с самыми негативными последствиями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Шаги Североатлантического блока существенно повышают риск возникновения непреднамеренных инцидентов, которые могут иметь самые негативные последствия для региона", - сказала Захарова на брифинге.