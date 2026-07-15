МИД прокомментировал деятельность НАТО в Арктике

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Шаги НАТО в Арктике существенно повышают риск возникновения непреднамеренных инцидентов с самыми негативными последствиями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Шаги Североатлантического блока существенно повышают риск возникновения непреднамеренных инцидентов, которые могут иметь самые негативные последствия для региона", - сказала Захарова на брифинге.