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МИД прокомментировал деятельность НАТО в Арктике - РИА Новости, 15.07.2026
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17:11 15.07.2026 (обновлено: 17:19 15.07.2026)
МИД прокомментировал деятельность НАТО в Арктике

МИД: шаги НАТО в Арктике существенно повышают риск непреднамеренных инцидентов

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что шаги НАТО в Арктике повышают риск возникновения непреднамеренных инцидентов.
  • По ее словам, Арктика стремительно превращается в зону противостояния с Россией из-за действий НАТО.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Шаги НАТО в Арктике существенно повышают риск возникновения непреднамеренных инцидентов с самыми негативными последствиями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, Арктика стараниями НАТО последовательно и стремительно превращается в зону противостояния с Россией.
"Шаги Североатлантического блока существенно повышают риск возникновения непреднамеренных инцидентов, которые могут иметь самые негативные последствия для региона", - сказала Захарова на брифинге.
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