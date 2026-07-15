МИД призвал стороны конфликта в Персидском заливе к прекращению огня

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия призывает участников конфликта в Персидском заливе немедленно прекратить обмен ударами и возобновить диалог для достижения прочного мира в регионе.
- Мария Захарова подчеркнула, что дальнейшая эскалация грозит расширением кризиса на суше, в воде и в воздушном пространстве с крайне негативными геополитическими последствиями.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Россия призывает участников конфликта в Персидском заливе немедленно прекратить обмен ударами и возобновить диалог для достижения прочного мира в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Призываем к немедленному прекращению обмена ударами и возобновлению диалога в целях нахождения путей к прочному миру в регионе", — сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, дальнейшая эскалация грозит расширением кризиса на суше, в воде и в воздушном пространстве с крайне негативными геополитическими последствиями. Захарова подчеркнула, что Россия поддерживает дружественные отношения со всеми государствами региона, готова содействовать поиску устойчивого урегулирования и намерена продолжать соответствующие контакты со всеми вовлеченными сторонами.