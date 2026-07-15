МИД призвал стороны конфликта в Персидском заливе вернуться к переговорам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия призывает все стороны конфликта в Персидском заливе отказаться от конфронтации.
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости вернуться за стол переговоров.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия призывает все стороны конфликта в Персидском заливе отказаться от конфронтации и вернуться за стол переговоров, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы призываем все стороны отказаться от конфронтационной логики, вернуться за стол переговоров", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, необходимо осознать нежизнеспособность подхода, который формулируется как эскалация в ответ на эскалацию и влечет за собой серьезный ущерб гражданскому населению всех вовлеченных государств.