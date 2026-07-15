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МИД призвал стороны конфликта в Персидском заливе вернуться к переговорам - РИА Новости, 15.07.2026
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17:07 15.07.2026 (обновлено: 17:13 15.07.2026)
МИД призвал стороны конфликта в Персидском заливе вернуться к переговорам

МИД России призвал стороны конфликта в Персидском заливе вернуться к переговорам

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия призывает все стороны конфликта в Персидском заливе отказаться от конфронтации.
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости вернуться за стол переговоров.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия призывает все стороны конфликта в Персидском заливе отказаться от конфронтации и вернуться за стол переговоров, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы призываем все стороны отказаться от конфронтационной логики, вернуться за стол переговоров", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, необходимо осознать нежизнеспособность подхода, который формулируется как эскалация в ответ на эскалацию и влечет за собой серьезный ущерб гражданскому населению всех вовлеченных государств.
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