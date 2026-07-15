МИД призвал россиян не распространять кадры работы ПВО в Персидском заливе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство иностранных дел РФ призвало россиян не распространять кадры работы ПВО и последствий атак в странах Персидского залива.
- Рекомендация учитывает возможность наступления административной или уголовной ответственности в странах региона.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ призвало россиян не распространять кадры работы ПВО и последствий атак в странах Персидского залива на фоне эскалации, соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
"(Настоятельно рекомендуем - ред.) воздерживаться от распространения в соцсетях кадров работы ПВО и последствий атак – с учетом административной/уголовной ответственности в странах региона", - говорится в сообщении министерства.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.