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МИД призвал россиян не распространять кадры работы ПВО в Персидском заливе - РИА Новости, 15.07.2026
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14:50 15.07.2026 (обновлено: 15:22 15.07.2026)
МИД призвал россиян не распространять кадры работы ПВО в Персидском заливе

МИД России призвал не публиковать кадры работы ПВО в странах Персидского залива

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство иностранных дел РФ призвало россиян не распространять кадры работы ПВО и последствий атак в странах Персидского залива.
  • Рекомендация учитывает возможность наступления административной или уголовной ответственности в странах региона.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ призвало россиян не распространять кадры работы ПВО и последствий атак в странах Персидского залива на фоне эскалации, соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
"(Настоятельно рекомендуем - ред.) воздерживаться от распространения в соцсетях кадров работы ПВО и последствий атак – с учетом административной/уголовной ответственности в странах региона", - говорится в сообщении министерства.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
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