МИД назначил нового генконсула России в Милане

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Генеральным консулом РФ в Милане в Итальянской Республике назначен Баширов Данис, сообщили в российском дипведомстве.

По информации МИД РФ, с июня 2024 года Баширов является начальником отдела в департаменте государственного протокола. Новый генконсул имеет дипломатический ранг советника первого класса, на службе в МИД находится с 2005 года.