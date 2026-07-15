МИД назначил нового генконсула России в Милане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Баширов Данис Ринатович назначен генеральным консулом России в Милане.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Генеральным консулом РФ в Милане в Итальянской Республике назначен Баширов Данис, сообщили в российском дипведомстве.
"Приказом министерства иностранных дел Российской Федерации Баширов Данис Ринатович назначен генеральным консулом Российской Федерации в Милане, Итальянская Республика", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
По информации МИД РФ, с июня 2024 года Баширов является начальником отдела в департаменте государственного протокола. Новый генконсул имеет дипломатический ранг советника первого класса, на службе в МИД находится с 2005 года.
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