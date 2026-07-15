Рейтинг@Mail.ru
МИД назначил нового генконсула России в Милане - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 15.07.2026 (обновлено: 14:16 15.07.2026)
МИД назначил нового генконсула России в Милане

МИД назначил Даниса Маширова генконсулом России в Милане

© Фото : МИД России/TelegramГенеральный консул РФ в Милане Денис Баширов
Генеральный консул РФ в Милане Денис Баширов - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : МИД России/Telegram
Генеральный консул РФ в Милане Денис Баширов
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Баширов Данис Ринатович назначен генеральным консулом России в Милане.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Генеральным консулом РФ в Милане в Итальянской Республике назначен Баширов Данис, сообщили в российском дипведомстве.
"Приказом министерства иностранных дел Российской Федерации Баширов Данис Ринатович назначен генеральным консулом Российской Федерации в Милане, Итальянская Республика", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
По информации МИД РФ, с июня 2024 года Баширов является начальником отдела в департаменте государственного протокола. Новый генконсул имеет дипломатический ранг советника первого класса, на службе в МИД находится с 2005 года.
Трабзон - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
МИД России назначил нового консула в турецком Трабзоне
14 июля, 16:06
 
В миреРоссияМиланИталия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала