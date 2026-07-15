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МИД призвал россиян усилить меры личной безопасности в Персидском заливе - РИА Новости, 15.07.2026
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14:55 15.07.2026 (обновлено: 14:59 15.07.2026)
МИД призвал россиян усилить меры личной безопасности в Персидском заливе

МИД призвал россиян усилить меры личной безопасности в районе Персидского залива

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД призвал россиян принимать дополнительные меры личной безопасности в связи с эскалацией боевых действий в регионе Персидского залива.
  • Российским гражданам рекомендовано поддерживать связь с туроператорами и авиаперевозчиками, а также следить за оповещениями местных властей, сообщениями МИД и загранпредставительств России.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. МИД РФ призвал россиян принимать дополнительные меры личной безопасности в связи с эскалацией боевых действий в регионе Персидского залива, сообщили в российском дипведомстве.
"В связи с эскалацией боевых действий в регионе Персидского залива призываем российских граждан соблюдать максимальную осторожность, принимать дополнительные меры личной безопасности, поддерживать связь с туроператорами и авиаперевозчиками, внимательно следить за оповещениями/предупреждениями местных властей, сообщениями МИД и загранпредставительств России", - говорится в ведомстве.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
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