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В МИД призвали россиян избегать опасных районов в Персидском заливе - РИА Новости, 15.07.2026
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14:46 15.07.2026 (обновлено: 14:49 15.07.2026)
В МИД призвали россиян избегать опасных районов в Персидском заливе

МИД призвал россиян избегать опасных районов в Персидском заливе из-за эскалации

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство иностранных дел России призвало россиян избегать потенциально опасных районов в регионе Персидского залива.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел России призвало россиян избегать потенциально опасные района в регионе Персидского залива в свете эскалации боевых действий.
"Настоятельно рекомендуем избегать потенциально опасных районов, не приближаться к военным объектам и критической инфраструктуре; при угрозах ударов ракет/БПЛА незамедлительно укрыться в безопасных местах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
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