В МИД призвали россиян избегать опасных районов в Персидском заливе

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел России призвало россиян избегать потенциально опасные района в регионе Персидского залива в свете эскалации боевых действий.

"Настоятельно рекомендуем избегать потенциально опасных районов, не приближаться к военным объектам и критической инфраструктуре; при угрозах ударов ракет/БПЛА незамедлительно укрыться в безопасных местах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.