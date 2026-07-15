В МИД призвали россиян избегать опасных районов в Персидском заливе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство иностранных дел России призвало россиян избегать потенциально опасных районов в регионе Персидского залива.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел России призвало россиян избегать потенциально опасные района в регионе Персидского залива в свете эскалации боевых действий.
"Настоятельно рекомендуем избегать потенциально опасных районов, не приближаться к военным объектам и критической инфраструктуре; при угрозах ударов ракет/БПЛА незамедлительно укрыться в безопасных местах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.