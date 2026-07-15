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Мерц продолжает настаивать на ассоциированном членстве Украины в ЕС - РИА Новости, 15.07.2026
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17:56 15.07.2026
Мерц продолжает настаивать на ассоциированном членстве Украины в ЕС

Канцлер Германии Мерц настаивает на ассоциированном членстве Украины в ЕС

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцлер Германии Фридрих Мерц настаивает на ассоциированном членстве Украины в ЕС.
  • По его словам, данное предложение не было отвергнуто Владимиром Зеленским, однако формулировка "ассоциированное членство" не несет позитивной окраски на Украине.
БЕРЛИН, 15 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц продолжает настаивать на ассоциированном членстве Украины в ЕС.
Ранее Мерц заявлял, что Украина не сможет стать полноправным членом ЕС, минуя этап ассоциированного членства.
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"Моя цель состоит в том, чтобы уже сейчас конкретно открыть перспективу вступления в Европейский союз для Молдавии и Украины, а также для стран Западных Балкан. Уже 13 лет в Европейский союз не принимали новых членов, хотя целому ряду стран в Европе мы обещали возможность вступления", - сказал Мерц на пресс-конференции в Берлине.
По словам Мерца, его предложение не было отвергнуто Владимиром Зеленским. При этом, как утверждает канцлер Германии, именно формулировка "ассоциированное членство" не несет позитивной окраски на Украине.
Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщала в мае о предложении Мерца предоставить Украине статус ассоциированного члена ЕС и распространить на нее обязательство о взаимной обороне, предусмотренное договором о ЕС.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
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