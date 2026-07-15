Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канцлер Германии Фридрих Мерц настаивает на ассоциированном членстве Украины в ЕС.
- По его словам, данное предложение не было отвергнуто Владимиром Зеленским, однако формулировка "ассоциированное членство" не несет позитивной окраски на Украине.
БЕРЛИН, 15 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц продолжает настаивать на ассоциированном членстве Украины в ЕС.
"Моя цель состоит в том, чтобы уже сейчас конкретно открыть перспективу вступления в Европейский союз для Молдавии и Украины, а также для стран Западных Балкан. Уже 13 лет в Европейский союз не принимали новых членов, хотя целому ряду стран в Европе мы обещали возможность вступления", - сказал Мерц на пресс-конференции в Берлине.
По словам Мерца, его предложение не было отвергнуто Владимиром Зеленским. При этом, как утверждает канцлер Германии, именно формулировка "ассоциированное членство" не несет позитивной окраски на Украине.
Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщала в мае о предложении Мерца предоставить Украине статус ассоциированного члена ЕС и распространить на нее обязательство о взаимной обороне, предусмотренное договором о ЕС.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.