Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канцлер ФРГ Фридрих Мерц предостерег США и близкие к американским властям учреждения от вмешательства в немецкие выборы.
БЕРЛИН, 15 июл — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц предостерег США и близкие к американским властям учреждения от вмешательства в немецкие выборы.
"Мы, со своей стороны, не вмешиваемся в их выборы, мы всегда придерживались этой позиции", — заявил он на пресс-конференции в Берлине.
В Германии финансирование партий из-за рубежа считается незаконным, напомнил политик.
В сентябре в землях Саксония-Анхальт и Мекленбург-Померания, а также в Берлине пройдут выборы в местные парламенты. Эксперты сходятся во мнении, что их результаты могут существенно повлиять на внутриполитическую ситуацию.
По данным социологического института Infratest dimap, в первых двух регионах лидирует оппозиционная партия "АдГ": она пользуется поддержкой около 40 процентов опрошенных.