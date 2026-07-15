Рейтинг@Mail.ru
Мерц предостерег США от вмешательства в немецкие выборы - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:02 15.07.2026 (обновлено: 17:45 15.07.2026)
Мерц предостерег США от вмешательства в немецкие выборы

Мерц предостерег США от вмешательства в выборы в ФРГ

© AP Photo / Teresa SuarezКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Teresa Suarez
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцлер ФРГ Фридрих Мерц предостерег США и близкие к американским властям учреждения от вмешательства в немецкие выборы.
БЕРЛИН, 15 июл — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц предостерег США и близкие к американским властям учреждения от вмешательства в немецкие выборы.
"Мы, со своей стороны, не вмешиваемся в их выборы, мы всегда придерживались этой позиции", — заявил он на пресс-конференции в Берлине.
Канцлер Германии Фридрих Мерц на саммите НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
"Нет денег". Заявление Мерца об Украине вызвало удивление во Франции
9 июля, 08:50
В Германии финансирование партий из-за рубежа считается незаконным, напомнил политик.
В сентябре в землях Саксония-Анхальт и Мекленбург-Померания, а также в Берлине пройдут выборы в местные парламенты. Эксперты сходятся во мнении, что их результаты могут существенно повлиять на внутриполитическую ситуацию.
По данным социологического института Infratest dimap, в первых двух регионах лидирует оппозиционная партия "АдГ": она пользуется поддержкой около 40 процентов опрошенных.
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
В США поставили Мерца и Макрона на место за слова о России
3 июля, 02:27
 
В миреГерманияБерлин (город)СШАФридрих Мерц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала