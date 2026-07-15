Краткий пересказ от РИА ИИ Канцлер ФРГ Фридрих Мерц предостерег США и близкие к американским властям учреждения от вмешательства в немецкие выборы.

БЕРЛИН, 15 июл — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц предостерег США и близкие к американским властям учреждения от вмешательства в немецкие выборы.

"Мы, со своей стороны, не вмешиваемся в их выборы, мы всегда придерживались этой позиции", — заявил он на пресс-конференции в Берлине.

В Германии финансирование партий из-за рубежа считается незаконным, напомнил политик.

В сентябре в землях Саксония-Анхальт и Мекленбург-Померания, а также в Берлине пройдут выборы в местные парламенты. Эксперты сходятся во мнении, что их результаты могут существенно повлиять на внутриполитическую ситуацию.