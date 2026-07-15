Мерц пожаловался на нехватку женщин во фракциях бундестага

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отметил малое количество женщин во фракциях бундестага и назвал это проблемой для ХДС/ХСС.
- Мерц старается мотивировать женщин идти в политику и занимать политические должности.
БЕРЛИН, 15 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пожаловался на малое количество женщин во фракциях бундестага и назвал это проблемой, в том числе для Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).
"У нас слишком мало женщин во фракциях бундестага. К моей фракции это, к сожалению, относится в особенности. Мы стараемся решить эту проблему. Я стараюсь везде, где могу, мотивировать женщин идти в политику, выдвигаться на политические должности и брать на себя политические задачи", - заявил Мерц во время пресс-конференции в Берлине.
По его словам, тот факт, что состав в коалиционном комитете именно такой, связан с тем, что он формировался "по функциональному принципу, а не по признаку пола". Вместе с тем он особо подчеркнул роль министра труда Бербель Бас, которая, "будучи единственной женщиной в этой группе, проявляет большую активность".
В бундестаге текущего созыва женщины составляют 32,4% депутатов. Наибольшая доля женщин‑депутатов у партии "Зеленые" (61,2%), наименьшая - у партии "Альтернатива для Германии" (11,8%). Доля женщин в ХДС составляет 22,6%, в СДПГ - 41,7%, в партии "Левые" - 56,2%, в ХСС - 25%.