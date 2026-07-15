Мерц пожаловался на нехватку женщин во фракциях бундестага

БЕРЛИН, 15 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пожаловался на малое количество женщин во фракциях бундестага и назвал это проблемой, в том числе для Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

По его словам, тот факт, что состав в коалиционном комитете именно такой, связан с тем, что он формировался "по функциональному принципу, а не по признаку пола". Вместе с тем он особо подчеркнул роль министра труда Бербель Бас, которая, "будучи единственной женщиной в этой группе, проявляет большую активность".