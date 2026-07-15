Мерц назвал предоставление автозаводов китайским компаниям крайней мерой

Краткий пересказ от РИА ИИ Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает предоставление заводов немецких автопроизводителей китайским компаниям крайней мерой.

Генеральный директор Volkswagen Оливер Блюме изучает возможность поставки автомобилей из Китая в Европу или совместного использования мощностей с китайскими партнерами.

Немецкий кабмин постоянно находится на связи с ключевыми игроками автопрома, включая руководство Volkswagen.

БЕРЛИН, 15 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает крайней мерой возможное предоставление заводов немецких автопроизводителей в Германии китайским компаниям.

Ранее газета Handelsblatt сообщала, что генеральный директор автоконцерна Volkswagen Оливер Блюме изучает возможность поставки автомобилей из Китая в Европу или совместного использования мощностей с китайскими партнерами, чтобы избежать закрытия заводов. По словам гендиректора, решение еще не принято, но руководство компании анализирует, "какие продукты VW из Китая могут подойти для Европы".

"Это должны решать соответствующие компании, хотят они этого или нет. Это вопрос исключительно собственников. Я рассматриваю это как крайнюю меру, а не как решение собственных структурных проблем", - заявил Мерц во время пресс-конференции в Берлине.

При этом Мерц подчеркнул, что такие решения должны принимать не политики, а сами компании.