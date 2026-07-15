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Мерц назвал предоставление автозаводов китайским компаниям крайней мерой - РИА Новости, 15.07.2026
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16:33 15.07.2026 (обновлено: 16:49 15.07.2026)
Мерц назвал предоставление автозаводов китайским компаниям крайней мерой

Мерц назвал предоставление заводов Volkswagen китайским компаниям крайней мерой

© AP Photo / Mindaugas KulbisКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает предоставление заводов немецких автопроизводителей китайским компаниям крайней мерой.
  • Генеральный директор Volkswagen Оливер Блюме изучает возможность поставки автомобилей из Китая в Европу или совместного использования мощностей с китайскими партнерами.
  • Немецкий кабмин постоянно находится на связи с ключевыми игроками автопрома, включая руководство Volkswagen.
БЕРЛИН, 15 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает крайней мерой возможное предоставление заводов немецких автопроизводителей в Германии китайским компаниям.
Ранее газета Handelsblatt сообщала, что генеральный директор автоконцерна Volkswagen Оливер Блюме изучает возможность поставки автомобилей из Китая в Европу или совместного использования мощностей с китайскими партнерами, чтобы избежать закрытия заводов. По словам гендиректора, решение еще не принято, но руководство компании анализирует, "какие продукты VW из Китая могут подойти для Европы".
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"Это должны решать соответствующие компании, хотят они этого или нет. Это вопрос исключительно собственников. Я рассматриваю это как крайнюю меру, а не как решение собственных структурных проблем", - заявил Мерц во время пресс-конференции в Берлине.
При этом Мерц подчеркнул, что такие решения должны принимать не политики, а сами компании.
Заместитель официального представителя правительства ФРГ Штеффен Майер сообщал ранее, что немецкий кабмин постоянно находится на связи с ключевыми игроками автопрома, включая руководство Volkswagen.
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