В Магаданской области медведь отгрыз голову мужчине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Медведь напал на 62-летнего жителя поселка Ола Магаданской области.
- Тело пострадавшего было обнаружено в заброшенном доме с повреждениями, характерными для нападения дикого зверя, голова отсутствовала.
МАГАДАН, 15 июл - РИА Новости. Медведь отгрыз голову жителю поселка Ола Магаданской области, сообщил РИА Новости представитель администрации округа.
Ранее в СУСК России по региону сообщили, что медведь напал на 62-летнего жителя Олы на окраине поселка, тело обнаружили в заброшенном доме с повреждениями в виде рваных ран, характерных для нападения дикого зверя. Медведя ищут охотоведы, чтобы обезвредить.
"Мужчина находился в заброшенном домике на окраине поселка. Тело обнаружили без головы. И на нем характерные для нападения медведя укусы. Сейчас охотоведы ищут зверя, это крайне сложно. Поселок окружен лесами", - рассказал собеседник агентства.