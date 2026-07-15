В Магаданской области медведь отгрыз голову мужчине

"Мужчина находился в заброшенном домике на окраине поселка. Тело обнаружили без головы. И на нем характерные для нападения медведя укусы. Сейчас охотоведы ищут зверя, это крайне сложно. Поселок окружен лесами", - рассказал собеседник агентства.