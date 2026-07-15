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В Магаданской области медведь отгрыз голову мужчине - РИА Новости, 15.07.2026
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17:51 15.07.2026
В Магаданской области медведь отгрыз голову мужчине

В Магаданской области медведь отгрыз голову жителю поселка Ола

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведь напал на 62-летнего жителя поселка Ола Магаданской области.
  • Тело пострадавшего было обнаружено в заброшенном доме с повреждениями, характерными для нападения дикого зверя, голова отсутствовала.
МАГАДАН, 15 июл - РИА Новости. Медведь отгрыз голову жителю поселка Ола Магаданской области, сообщил РИА Новости представитель администрации округа.
Ранее в СУСК России по региону сообщили, что медведь напал на 62-летнего жителя Олы на окраине поселка, тело обнаружили в заброшенном доме с повреждениями в виде рваных ран, характерных для нападения дикого зверя. Медведя ищут охотоведы, чтобы обезвредить.
"Мужчина находился в заброшенном домике на окраине поселка. Тело обнаружили без головы. И на нем характерные для нападения медведя укусы. Сейчас охотоведы ищут зверя, это крайне сложно. Поселок окружен лесами", - рассказал собеседник агентства.
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