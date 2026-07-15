В Зауралье молния уничтожила 100 рулонов сена

Краткий пересказ от РИА ИИ Около 100 рулонов сена сгорели на площади 200 квадратных метров от разряда молнии в Целинном городском округе Курганской области.

Работник предприятия вызвал пожарных и вместе с коллегами создал противопожарный разрыв между горящими рулонами.

Пожарным удалось отстоять от огня еще 200 рулонов сена.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Около 100 рулонов сена сгорели на площади 200 квадратных метров от разряда молнии в Целинном городском округе Курганской области, пожарным удалось отстоять от огня остальные 200 рулонов сена, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"Грозовой разряд уничтожил 100 рулонов сена. Пожар зафиксирован в деревне Рачеевка Целинного округа. Молния ударила в один из рулонов, который мгновенно воспламенился", - говорится в сообщении.

Очевидцем происшествия стал работник предприятия. Он вызвал пожарных и вместе со своими коллегами предпринял все необходимые действия для создания противопожарного разрыва между горящими рулонами.

Благодаря оперативным совместным действиям пожар на общей площади 200 квадратных метров был ликвидирован.