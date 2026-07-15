В Зауралье молния уничтожила 100 рулонов сена

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Около 100 рулонов сена сгорели на площади 200 квадратных метров от разряда молнии в Целинном городском округе Курганской области.
- Работник предприятия вызвал пожарных и вместе с коллегами создал противопожарный разрыв между горящими рулонами.
- Пожарным удалось отстоять от огня еще 200 рулонов сена.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Около 100 рулонов сена сгорели на площади 200 квадратных метров от разряда молнии в Целинном городском округе Курганской области, пожарным удалось отстоять от огня остальные 200 рулонов сена, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России.
"Грозовой разряд уничтожил 100 рулонов сена. Пожар зафиксирован в деревне Рачеевка Целинного округа. Молния ударила в один из рулонов, который мгновенно воспламенился", - говорится в сообщении.
Очевидцем происшествия стал работник предприятия. Он вызвал пожарных и вместе со своими коллегами предпринял все необходимые действия для создания противопожарного разрыва между горящими рулонами.
Благодаря оперативным совместным действиям пожар на общей площади 200 квадратных метров был ликвидирован.
"Удалось пресечь дальнейшее распространение огня и спасти еще 200 рулонов сена", - резюмирует региональный главк.