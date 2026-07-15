Краткий пересказ от РИА ИИ
- Илон Маск считает Марин Ле Пен последней надеждой Франции на выборах президента в 2027 году.
- Марин Ле Пен получила возможность участвовать в выборах после смягчения приговора по делу о растрате средств Европарламента.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск считает лидера парламентской фракции правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен последней надеждой Франции на выборах президента в 2027 году.
"Она последняя надежда Франции", - написал Маск в комментарии к опубликованному репосту.
Ле Пен 7 июля получила возможность участвовать в выборах после смягчения ей приговора по делу о растрате средств Европарламента. Вместе с этим она все равно должна отбыть один год с электронным браслетом. Как заявляла политик, она не будет вести предвыборную кампанию с браслетом. Однако позднее Ле Пен сообщила, что будет баллотироваться и оспорит приговор в Кассационном суде. Прокуратура подтвердила, что не будет надевать на Ле Пен браслет до вынесения решения Кассационного суда.
Президентские выборы во Франции состоятся 18 апреля 2027 года, проведение второго тура при необходимости назначено на 2 мая. Нынешний президент Франции Эммануэль Макрон не сможет в них участвовать, поскольку он уже работает на посту второй срок подряд.