Маск считает Марин Ле Пен последней надеждой Франции на выборах президента

Ле Пен 7 июля получила возможность участвовать в выборах после смягчения ей приговора по делу о растрате средств Европарламента. Вместе с этим она все равно должна отбыть один год с электронным браслетом. Как заявляла политик, она не будет вести предвыборную кампанию с браслетом. Однако позднее Ле Пен сообщила, что будет баллотироваться и оспорит приговор в Кассационном суде. Прокуратура подтвердила, что не будет надевать на Ле Пен браслет до вынесения решения Кассационного суда.