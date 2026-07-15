Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть малину

Краткий пересказ от РИА ИИ Мелкие косточки и органические кислоты в малине могут раздражать слизистую желудка, что опасно при гастрите и язве.

Малина может истончать зубную эмаль и вызывать аллергические реакции из-за содержащихся в ней органических кислот и салицилатов.

Нутрициолог рекомендует вводить малину в детский рацион с осторожностью: до трех лет — до 50 граммов пару раз в неделю, детям постарше — 150–200 граммов в день.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Мелкие косточки и органические кислоты в малине могут раздражать слизистую желудка, что особенно опасно при гастрите и язве, рассказала эксперт по питанию и здоровью детей, специалист по коррекции пищевого поведения, ароматерапевт Елена Милаева.

« "Главный народный "лекарь" от простуды - малина. Она может нанести существенный вред организму... Обилие мелких косточек и фруктовых кислот работает как мягкая наждачная бумага: раздражает нежную слизистую желудка, что особенно опасно при наличии гастрита и язвы", - сказала Милаева NEWS.ru

По словам специалиста, малина также может истончать зубную эмаль из-за органических кислот, а содержащиеся в ней салицилаты способны вызывать аллергические реакции - от сыпи до серьезных отеков. Милаева посоветовала после еды обязательно прополоскать рот водой.