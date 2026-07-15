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Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть малину - РИА Новости, 15.07.2026
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18:24 15.07.2026
Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть малину

Ароматерапевт Милаева: малина может раздражать слизистую желудка при гастрите

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКонтейнеры с малиной
Контейнеры с малиной - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Контейнеры с малиной. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мелкие косточки и органические кислоты в малине могут раздражать слизистую желудка, что опасно при гастрите и язве.
  • Малина может истончать зубную эмаль и вызывать аллергические реакции из-за содержащихся в ней органических кислот и салицилатов.
  • Нутрициолог рекомендует вводить малину в детский рацион с осторожностью: до трех лет — до 50 граммов пару раз в неделю, детям постарше — 150–200 граммов в день.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Мелкие косточки и органические кислоты в малине могут раздражать слизистую желудка, что особенно опасно при гастрите и язве, рассказала эксперт по питанию и здоровью детей, специалист по коррекции пищевого поведения, ароматерапевт Елена Милаева.
«
"Главный народный "лекарь" от простуды - малина. Она может нанести существенный вред организму... Обилие мелких косточек и фруктовых кислот работает как мягкая наждачная бумага: раздражает нежную слизистую желудка, что особенно опасно при наличии гастрита и язвы", - сказала Милаева NEWS.ru.
По словам специалиста, малина также может истончать зубную эмаль из-за органических кислот, а содержащиеся в ней салицилаты способны вызывать аллергические реакции - от сыпи до серьезных отеков. Милаева посоветовала после еды обязательно прополоскать рот водой.
В детский рацион малину стоит вводить с осторожностью: до трех лет достаточно горсти до 50 граммов пару раз в неделю, детям постарше - 150-200 граммов в день, подчеркнула нутрициолог.
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