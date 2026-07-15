Партия Орбана и ее фракция скоро распадутся, заявил Мадьяр

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Парламент Венгрии принял предложенную нынешним премьер-министром Петером Мадьяром 17-ю поправку к конституции, которая ограничивает депутатские сроки 12 годами.
- Глава парламентской фракции «Фидес» Гергей Гуйяш объявил об уходе с поста в знак протеста против принятия поправки.
- Премьер-министр Петер Мадьяр предсказывает распад партии экс-премьера Виктора Орбана «Фидес» и ее парламентской фракции.
БУДАПЕШТ, 15 июл - РИА Новости. Партия экс-премьера Венгрии Виктора Орбана "Фидес" и ее парламентская фракция скоро распадутся, считает нынешний венгерский премьер Петер Мадьяр.
В понедельник парламент Венгрии принял предложенную Мадьяром 17-ю поправку к конституции, предусматривающую в том числе ограничение депутатских сроков 12 годами. Глава парламентской фракции "Фидес" Гергей Гуйяш в тот же день объявил об уходе с поста в знак протеста. По его словам, после принятия поправки от половины до трех четвертей депутатов от оппозиции потеряют право баллотироваться на следующих парламентских выборах.
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"Полный распад бывшей государственной партии "Фидес" продолжается с постоянно убыстряющейся скоростью... Ожидается, что распадется не только бывшая правящая партия, но и парламентская фракция "Фидес", - написал Мадьяр в соцсети Facebook*.
Венгерский премьер также напомнил о заявлении бывшего министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто об уходе с поста депутата и переходе на работу в китайскую компанию BYD, а также заявлении бывшей комиссара МИД по вопросам изучения космоса Оршои Ференц о необходимости создать в стране новое правое движение, которое смогло бы объединить патриотический электорат вместо проигравшей выборы партии "Фидес".
Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По итогам выборов партия "Тиса" получила 141 место в венгерском парламенте из 199, у альянса "Фидес - Христианско-демократическая народная партия" - 52 мандата. Оставшиеся шесть мест - у правой партии "Наша Родина".
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