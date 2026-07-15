Рейтинг@Mail.ru
Партия Орбана и ее фракция скоро распадутся, заявил Мадьяр - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:44 15.07.2026
Партия Орбана и ее фракция скоро распадутся, заявил Мадьяр

Мадьяр: партия Орбана "Фидес" и ее парламентская фракция скоро распадутся

© AP Photo / Denes ErdosПетер Мадьяр
Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Парламент Венгрии принял предложенную нынешним премьер-министром Петером Мадьяром 17-ю поправку к конституции, которая ограничивает депутатские сроки 12 годами.
  • Глава парламентской фракции «Фидес» Гергей Гуйяш объявил об уходе с поста в знак протеста против принятия поправки.
  • Премьер-министр Петер Мадьяр предсказывает распад партии экс-премьера Виктора Орбана «Фидес» и ее парламентской фракции.
БУДАПЕШТ, 15 июл - РИА Новости. Партия экс-премьера Венгрии Виктора Орбана "Фидес" и ее парламентская фракция скоро распадутся, считает нынешний венгерский премьер Петер Мадьяр.
В понедельник парламент Венгрии принял предложенную Мадьяром 17-ю поправку к конституции, предусматривающую в том числе ограничение депутатских сроков 12 годами. Глава парламентской фракции "Фидес" Гергей Гуйяш в тот же день объявил об уходе с поста в знак протеста. По его словам, после принятия поправки от половины до трех четвертей депутатов от оппозиции потеряют право баллотироваться на следующих парламентских выборах.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Сийярто отказался от депутатского мандата
Вчера, 16:59
«

"Полный распад бывшей государственной партии "Фидес" продолжается с постоянно убыстряющейся скоростью... Ожидается, что распадется не только бывшая правящая партия, но и парламентская фракция "Фидес", - написал Мадьяр в соцсети Facebook*.

Венгерский премьер также напомнил о заявлении бывшего министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто об уходе с поста депутата и переходе на работу в китайскую компанию BYD, а также заявлении бывшей комиссара МИД по вопросам изучения космоса Оршои Ференц о необходимости создать в стране новое правое движение, которое смогло бы объединить патриотический электорат вместо проигравшей выборы партии "Фидес".
Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По итогам выборов партия "Тиса" получила 141 место в венгерском парламенте из 199, у альянса "Фидес - Христианско-демократическая народная партия" - 52 мандата. Оставшиеся шесть мест - у правой партии "Наша Родина".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
Глава Венгрии подписал поправку, запрещающую новый срок Орбана
20 июня, 07:00
 
В миреВенгрияРоссияПетер МадьярВиктор ОрбанПетер Сийярто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала