Партия Орбана и ее фракция скоро распадутся, заявил Мадьяр

"Полный распад бывшей государственной партии "Фидес" продолжается с постоянно убыстряющейся скоростью... Ожидается, что распадется не только бывшая правящая партия, но и парламентская фракция "Фидес", - написал Мадьяр в соцсети Facebook*.

Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По итогам выборов партия "Тиса" получила 141 место в венгерском парламенте из 199, у альянса "Фидес - Христианско-демократическая народная партия" - 52 мандата. Оставшиеся шесть мест - у правой партии "Наша Родина".