Британская полиция задержала мужчину, угрожавшего Фаражу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Британская полиция задержала мужчину за угрозы расправой в адрес лидера правой партии Reform UK Найджела Фаража.
- Подозреваемый в социальных сетях называл себя «террористом» и угрожал выстрелить в голову Фаражу в случае его победы на выборах.
- После задержания мужчине были предъявлены ограничения, включая запрет на связь с Фаражем и появление вблизи Вестминстерского дворца.
ЛОНДОН, 15 июл - РИА Новости. Британская полиция задержала мужчину из-за угроз расправой в адрес лидера правой партии Reform UK Найджела Фаража, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.
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"Полиция задержала мужчину за угрозы убить Найджела Фаража", - пишет издание.
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Отмечается, что подозреваемый в социальных сетях назвал себя "террористом" и писал, что "выстрелит в голову" Фаражу, если тот одержит победу на выборах. Свои угрозы он писал, в том числе, в ответ на посты Фаража в соцсети X.
По информации газеты, на фотографии в профиле подозреваемого изображен мужчина азиатской внешности. В своих сообщениях он использовал фразы на языке хинди и называл себя сторонником либерал-демократической партии.
После задержания мужчина был допрошен, а затем отпущен под залог. Ему запрещено так или иначе пытаться связаться с Фаражем, частично запрещено пользоваться соцсетями и нельзя появляться вблизи Вестминстерского дворца, где расположен парламент.
Задержание произошло во вторник в Лондоне менее чем через неделю после убийства члена Reform UK Энн Уиддкомб. При этом угрозы подозреваемый писал в соцсети X еще 8 мая.
В комментарии газете Фараж заявил, что это первый случай, когда полиция отреагировала на угрозы против него в соцсетях.
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"Это продолжается уже много лет – не просто слова, но и видеозаписи, на которых люди стреляют из оружия и так далее, и мы уже неоднократно подавали заявления в полицию", - добавил он.
Ранее газета Daily Mail со ссылкой на данные Reform UK сообщила, что Фараж получает в среднем 30 угроз расправой убийством в неделю. По информации газеты, политик намеревался представить эти данные на переговорах со службой охраны министерства внутренних дел, посвященной усилению мер защиты депутатов от его партии на фоне недавнего убийства Уиддкомб.
Уиддкомб была убита в прошлый четверг у себя дома в графстве Девон. В течение более чем 20 лет она была депутатом палаты общин от Консервативной партии, а с 2023 года являлась пресс-секретарем правой партии Reform UK по вопросам миграции.