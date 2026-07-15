Британская полиция задержала мужчину, угрожавшего Фаражу

Краткий пересказ от РИА ИИ Британская полиция задержала мужчину за угрозы расправой в адрес лидера правой партии Reform UK Найджела Фаража.

Подозреваемый в социальных сетях называл себя «террористом» и угрожал выстрелить в голову Фаражу в случае его победы на выборах.

После задержания мужчине были предъявлены ограничения, включая запрет на связь с Фаражем и появление вблизи Вестминстерского дворца.

ЛОНДОН, 15 июл - РИА Новости. Британская полиция задержала мужчину из-за угроз расправой в адрес лидера правой партии Reform UK Найджела Фаража, сообщает газета Британская полиция задержала мужчину из-за угроз расправой в адрес лидера правой партии Reform UK Найджела Фаража, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.

« "Полиция задержала мужчину за угрозы убить Найджела Фаража", - пишет издание.

Отмечается, что подозреваемый в социальных сетях назвал себя "террористом" и писал, что "выстрелит в голову" Фаражу, если тот одержит победу на выборах. Свои угрозы он писал, в том числе, в ответ на посты Фаража в соцсети X.

По информации газеты, на фотографии в профиле подозреваемого изображен мужчина азиатской внешности. В своих сообщениях он использовал фразы на языке хинди и называл себя сторонником либерал-демократической партии.

После задержания мужчина был допрошен, а затем отпущен под залог. Ему запрещено так или иначе пытаться связаться с Фаражем, частично запрещено пользоваться соцсетями и нельзя появляться вблизи Вестминстерского дворца, где расположен парламент.

Задержание произошло во вторник в Лондоне менее чем через неделю после убийства члена Reform UK Энн Уиддкомб. При этом угрозы подозреваемый писал в соцсети X еще 8 мая.

В комментарии газете Фараж заявил, что это первый случай, когда полиция отреагировала на угрозы против него в соцсетях.

« "Это продолжается уже много лет – не просто слова, но и видеозаписи, на которых люди стреляют из оружия и так далее, и мы уже неоднократно подавали заявления в полицию", - добавил он.

Ранее газета Daily Mail со ссылкой на данные Reform UK сообщила, что Фараж получает в среднем 30 угроз расправой убийством в неделю. По информации газеты, политик намеревался представить эти данные на переговорах со службой охраны министерства внутренних дел, посвященной усилению мер защиты депутатов от его партии на фоне недавнего убийства Уиддкомб.