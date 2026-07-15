МЧС предупредило о шторме с градом в восьми российских регионах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МЧС России предупреждает о возможных ливнях с грозами, градом и штормовым ветром в восьми регионах страны.
- 15 июля существует вероятность возникновения ЧС в Дальневосточном, Уральском, Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах.
- Причиной возможных чрезвычайных ситуаций могут стать сильные дожди, грозы, град и ветер со скоростью 25 метров в секунду и более.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ливни с грозами и градом, а также штормовой ветер порывами 25 метров в секунду и выше могут обрушиться в среду на восемь регионов четырех федеральных округов страны, предупреждает МЧС России.
"По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 15 июля существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта в Дальневосточном федеральном округе на территории Приморского, Хабаровского краев; в Уральском федеральном округе на территории Свердловской, Челябинской областей; в Приволжском федеральном округе на территории Пермского края; в Северо-Кавказском федеральном округе на территории Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республик, Ставропольского края", - говорится в прогнозе министерства.
Как полагают эксперты МЧС РФ, причинами чрезвычайных ситуаций на территории этих регионов могут стать очень сильные дожди, грозы, град, а также штормовой ветер скоростью 25 метров в секунду и более.
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