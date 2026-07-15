Лихачев: главный инженер ЗАЭС погиб при атаке дрона ВСУ на машину станции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев погиб в результате атаки дрона ВСУ на служебную машину станции.
- Вместе с Александром Яковлевым погиб водитель автомобиля Дмитрий Филиппов.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев погиб в результате атаки дрона ВСУ на служебную машину станции, вместе с ним погиб водитель автомобиля Дмитрий Филиппов, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Дрон ВСУ нанес удар по служебному автомобилю Запорожской АЭС Toyota Camry на границе промышленной площадки станции и города Энергодар. Вместе с главным инженером Александром Яковлевым погиб водитель автомобиля Дмитрий Филиппов", - сказал Лихачев журналистам.
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