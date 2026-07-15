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Лихачев: главный инженер ЗАЭС погиб при атаке дрона ВСУ на машину станции - РИА Новости, 15.07.2026
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20:39 15.07.2026 (обновлено: 21:24 15.07.2026)
Лихачев: главный инженер ЗАЭС погиб при атаке дрона ВСУ на машину станции

Лихачев: главный инженер ЗАЭС Яковлев и его водитель погибли при атаке дрона ВСУ

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЭнергоблок Запорожской АЭС
Энергоблок Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Энергоблок Запорожской АЭС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев погиб в результате атаки дрона ВСУ на служебную машину станции.
  • Вместе с Александром Яковлевым погиб водитель автомобиля Дмитрий Филиппов.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев погиб в результате атаки дрона ВСУ на служебную машину станции, вместе с ним погиб водитель автомобиля Дмитрий Филиппов, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Дрон ВСУ нанес удар по служебному автомобилю Запорожской АЭС Toyota Camry на границе промышленной площадки станции и города Энергодар. Вместе с главным инженером Александром Яковлевым погиб водитель автомобиля Дмитрий Филиппов", - сказал Лихачев журналистам.
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