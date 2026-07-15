Блогер Лерчек прошла последний курс химиотерапии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Блогер Лерчек прошла девятый, последний курс химиотерапии.
- После химиотерапии Валерия Чекалина продолжит таргетную терапию каждые две недели.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, прошла последний, девятый курс химиотерапии, сообщил отец ее четвертого ребенка, тренер по танцам Луис Сквиччиарини.
В феврале Чекалина родила четвертого ребенка, на следующий день после выписки ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее диагностирован рак желудка четвертой стадии.
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"Сегодня у Леры прошла девятая, последняя химия", - написал Сквиччиарини в канале на платформе "Макс".
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По его словам, на этом лечение не завершится: Чекалиной предстоит продолжить таргетную терапию, которую необходимо проходить каждые две недели. Сроки такого лечения пока не определены - его будут продолжать до тех пор, пока оно остается эффективным.
Блогер проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина. Гагаринский суд Москвы ранее выделил дело о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ в отношении нее в отдельное производство и приостановил до выздоровления. Кроме того, суд заменил ей домашний арест на запрет определенных действий, в рамках которого она может перемещаться без запроса специального разрешения.
Ранее в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что прокуратура направила в суд обращение заявителя, требующего провести повторную судебно-медицинскую экспертизу Лерчек. Гражданка, возмущенная тем, что Чекалина, несмотря на тяжелую болезнь, тренируется в спортзале, попросила надзорное ведомство инициировать проверку. Сами материалы дела передали от судьи Екатерины Кузьминой, которая его приостановила, судье Джемалу Курбанову.