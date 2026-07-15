Блогер Лерчек прошла последний курс химиотерапии

Краткий пересказ от РИА ИИ Блогер Лерчек прошла девятый, последний курс химиотерапии.

После химиотерапии Валерия Чекалина продолжит таргетную терапию каждые две недели.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, прошла последний, девятый курс химиотерапии, сообщил отец ее четвертого ребенка, тренер по танцам Луис Сквиччиарини.

В феврале Чекалина родила четвертого ребенка, на следующий день после выписки ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее диагностирован рак желудка четвертой стадии.

« "Сегодня у Леры прошла девятая, последняя химия", - написал Сквиччиарини в канале на платформе "Макс".

По его словам, на этом лечение не завершится: Чекалиной предстоит продолжить таргетную терапию, которую необходимо проходить каждые две недели. Сроки такого лечения пока не определены - его будут продолжать до тех пор, пока оно остается эффективным.

Блогер проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина. Гагаринский суд Москвы ранее выделил дело о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ в отношении нее в отдельное производство и приостановил до выздоровления. Кроме того, суд заменил ей домашний арест на запрет определенных действий, в рамках которого она может перемещаться без запроса специального разрешения.