Россия может выпускать изделия с новыми характеристиками, заявил Мишустин

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. России важно переходить к созданию передовых изделий с кардинально новыми характеристиками и высокого качества, для этого есть все возможности, в том числе в сфере медицины, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Необходимо переходить к созданию передовых изделий с кардинально новыми характеристиками. Чтобы они были высокого качества, надежности. У нас для этого есть все возможности. В том числе в части отечественных лекарственных средств, современных медицинских изделий, препаратов, которыми вы активно занимаетесь, которые сохраняют здоровье, спасают жизни людей. Особенно это важно в онкологии и других сферах", - сказал Мишустин.