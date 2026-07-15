Россия может выпускать изделия с новыми характеристиками, заявил Мишустин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Мишустин подчеркнул необходимость перехода к созданию передовых изделий с новыми характеристиками и высокого качества.
- Мишустин отметил, что для этого в России есть все возможности, в том числе в сфере медицины.
- Премьер подчеркнул важность проактивных действий и отметил значимость развития отечественных лекарственных средств и медицинских изделий, особенно в онкологии.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. России важно переходить к созданию передовых изделий с кардинально новыми характеристиками и высокого качества, для этого есть все возможности, в том числе в сфере медицины, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства в среду встретился с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым. В ходе беседы Мишустин подчеркнул, что сейчас недостаточно просто осваивать выпуск продукции, которую ранее Россия традиционно приобретала за рубежом. Важно действовать максимально проактивно, отметил премьер.
"Необходимо переходить к созданию передовых изделий с кардинально новыми характеристиками. Чтобы они были высокого качества, надежности. У нас для этого есть все возможности. В том числе в части отечественных лекарственных средств, современных медицинских изделий, препаратов, которыми вы активно занимаетесь, которые сохраняют здоровье, спасают жизни людей. Особенно это важно в онкологии и других сферах", - сказал Мишустин.
Он отметил, что это очень чувствительное направление, его важность сложно переоценить.