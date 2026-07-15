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Россия может выпускать изделия с новыми характеристиками, заявил Мишустин - РИА Новости, 15.07.2026
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10:32 15.07.2026 (обновлено: 10:55 15.07.2026)
Россия может выпускать изделия с новыми характеристиками, заявил Мишустин

Мишустин: Россия имеет все возможности для выпуска изделий высокого качества

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Мишустин подчеркнул необходимость перехода к созданию передовых изделий с новыми характеристиками и высокого качества.
  • Мишустин отметил, что для этого в России есть все возможности, в том числе в сфере медицины.
  • Премьер подчеркнул важность проактивных действий и отметил значимость развития отечественных лекарственных средств и медицинских изделий, особенно в онкологии.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. России важно переходить к созданию передовых изделий с кардинально новыми характеристиками и высокого качества, для этого есть все возможности, в том числе в сфере медицины, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства в среду встретился с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым. В ходе беседы Мишустин подчеркнул, что сейчас недостаточно просто осваивать выпуск продукции, которую ранее Россия традиционно приобретала за рубежом. Важно действовать максимально проактивно, отметил премьер.
"Необходимо переходить к созданию передовых изделий с кардинально новыми характеристиками. Чтобы они были высокого качества, надежности. У нас для этого есть все возможности. В том числе в части отечественных лекарственных средств, современных медицинских изделий, препаратов, которыми вы активно занимаетесь, которые сохраняют здоровье, спасают жизни людей. Особенно это важно в онкологии и других сферах", - сказал Мишустин.
Он отметил, что это очень чувствительное направление, его важность сложно переоценить.
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