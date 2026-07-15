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Мишустин рассказал, какими должны быть российские лекарства - РИА Новости, 15.07.2026
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10:29 15.07.2026
Мишустин рассказал, какими должны быть российские лекарства

Мишустин: российские лекарства не должны уступать зарубежным аналогам

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПокрытие таблеток оболочкой
Покрытие таблеток оболочкой - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Мишустин заявил, что российские лекарства и медизделия не должны уступать зарубежным аналогам.
  • Мишустин подчеркнул важность доступности отечественных лекарств и медизделий для граждан России.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российские лекарства и медизделия не должны уступать зарубежным аналогам и должны быть доступны россиянам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства в среду провел встречу с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым.
"Здесь все инициативы, планы, проекты должны быть реализованы, чтобы российские лекарства, медицинские изделия не уступали лучшим зарубежным аналогам. Важна обратная связь от врачей, от клиницистов. И, конечно, важно, чтобы все эти инструментарии, средства были доступны нашим гражданам, помогали в восстановлении их здоровья", - сказал Мишустин на встрече.
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РоссияМихаил МишустинСергей ЧемезовРостехЭкономика
 
 
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