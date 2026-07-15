Рейтинг@Mail.ru
Создатели "Леди Баг и Супер-Кот" подали в России почти сто исков за 12 дней - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:35 15.07.2026 (обновлено: 08:45 15.07.2026)
Создатели "Леди Баг и Супер-Кот" подали в России почти сто исков за 12 дней

Создатели мультсериала "Леди Баг и Супер-Кот" подали в России 94 иска за 12 дней

© Fantawild Animation (2023) Кадр из мультфильма "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы"
Кадр из мультфильма Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Fantawild Animation (2023)
Кадр из мультфильма "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы"
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За 12 дней в июне Miraculous Corp. направила в арбитражные суды российских регионов 94 иска в защиту своих интеллектуальных прав.
  • Иски поступили в арбитражные суды Ростовской области, Калмыкии, Краснодарского края, Башкирии, Чечни, Самарской и Оренбургской областей.
  • Арбитражный суд Москвы рассматривает иск Miraculous Corp. к петербургскому ООО «Лента» и другим компаниям на сумму 30 миллионов рублей.
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Французская компания Miraculous Corp., связанная с создателями мультсериала "Леди Баг и Супер-Кот", за 12 дней в июне направила в арбитражные суды нескольких российских регионов 94 иска в защиту своих интеллектуальных прав, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иски с требованиями о взыскании компенсации за нарушение авторских прав с 19 по 30 июня поступили, в частности, в арбитражные суды Ростовской области, Калмыкии, Краснодарского края, Башкирии, Чечни, Самарской и Оренбургской областей. Сумма одного иска составляет, как правило, несколько десятков тысяч рублей. Среди ответчиков – индивидуальные предприниматели и мелкие фирмы.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Суд арестовал экс-продюсера Газманова по делу о нарушении авторских прав
6 марта, 23:47
Самый крупный иск Miraculous рассматривает сейчас арбитражный суд Москвы. В нем французская компания требует взыскать 30 миллионов рублей с петербургского ООО "Лента", управляющего одноименной торговой сетью, и его соответчиков - московских ООО "2Х2 Эдженси" и ООО "Р-СПБ".
Ранее эти же три юрлица были соответчиками по иску американской ZAG America. Истец просил взыскать с них 60 миллионов рублей компенсации за нарушение его исключительных прав на произведения изобразительного искусства – персонажей Леди Баг и Супер-Кот сериала Miraculous. Суд год назад оставил тот иск без рассмотрения из-за проблем с доверенностью лица, подписавшего исковое заявление.
Роспатент в апреле этого года зарегистрировал на имя Miraculous два товарных знака. Один из них представляет собой изображение Супер-Кота в черном костюме супергероя и в маске, а второй – словесный – ZAG Heroez Miraculous. Под этими брендами компания может продавать в России косметику, бижутерию, одежду, канцтовары и прочее.
В 2024 году французские студии Mediawan и ZAG учредили компанию Miraculous Corp. для управления франшизой популярного мультсериала "Леди Баг и Супер-Кот".
Специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Швыдкой призвал соблюдать авторское право в отношении писателей за рубежом
18 апреля, 20:42
 
Ростовская областьРеспублика КалмыкияКраснодарский крайФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала