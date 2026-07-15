Создатели "Леди Баг и Супер-Кот" подали в России почти сто исков за 12 дней

Краткий пересказ от РИА ИИ За 12 дней в июне Miraculous Corp. направила в арбитражные суды российских регионов 94 иска в защиту своих интеллектуальных прав.

Иски поступили в арбитражные суды Ростовской области, Калмыкии, Краснодарского края, Башкирии, Чечни, Самарской и Оренбургской областей.

Арбитражный суд Москвы рассматривает иск Miraculous Corp. к петербургскому ООО «Лента» и другим компаниям на сумму 30 миллионов рублей.

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Французская компания Miraculous Corp., связанная с создателями мультсериала "Леди Баг и Супер-Кот", за 12 дней в июне направила в арбитражные суды нескольких российских регионов 94 иска в защиту своих интеллектуальных прав, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Иски с требованиями о взыскании компенсации за нарушение авторских прав с 19 по 30 июня поступили, в частности, в арбитражные суды Ростовской области Калмыкии , Краснодарского края, Башкирии, Чечни, Самарской и Оренбургской областей. Сумма одного иска составляет, как правило, несколько десятков тысяч рублей. Среди ответчиков – индивидуальные предприниматели и мелкие фирмы.

Самый крупный иск Miraculous рассматривает сейчас арбитражный суд Москвы. В нем французская компания требует взыскать 30 миллионов рублей с петербургского ООО "Лента", управляющего одноименной торговой сетью, и его соответчиков - московских ООО "2Х2 Эдженси" и ООО "Р-СПБ".

Ранее эти же три юрлица были соответчиками по иску американской ZAG America. Истец просил взыскать с них 60 миллионов рублей компенсации за нарушение его исключительных прав на произведения изобразительного искусства – персонажей Леди Баг и Супер-Кот сериала Miraculous. Суд год назад оставил тот иск без рассмотрения из-за проблем с доверенностью лица, подписавшего исковое заявление.

Роспатент в апреле этого года зарегистрировал на имя Miraculous два товарных знака. Один из них представляет собой изображение Супер-Кота в черном костюме супергероя и в маске, а второй – словесный – ZAG Heroez Miraculous. Под этими брендами компания может продавать в России косметику, бижутерию, одежду, канцтовары и прочее.