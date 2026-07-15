Лавров 16 июля проведет встречу с коллегой из Гвинеи-Бисау

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"Шестнадцатого июля Сергей Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества сообщества Республики Гвинеи-Бисау, который будет находиться в Москве с рабочим визитом", - сказала Захарова в ходе брифинга.