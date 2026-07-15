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Лавров 16 июля проведет встречу с коллегой из Гвинеи-Бисау - РИА Новости, 15.07.2026
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16:02 15.07.2026 (обновлено: 16:32 15.07.2026)
Лавров 16 июля проведет встречу с коллегой из Гвинеи-Бисау

Лавров 16 июля встретится в Москве с министром иностранных дел Гвинеи-Бисау

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Гвинеи-Бисау 16 июля.
  • Глава МИД Гвинеи-Бисау будет находиться в Москве с рабочим визитом.
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 16 июля проведет переговоры с главой МИД Гвинеи-Бисау, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Шестнадцатого июля Сергей Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества сообщества Республики Гвинеи-Бисау, который будет находиться в Москве с рабочим визитом", - сказала Захарова в ходе брифинга.
По ее словам, стороны рассмотрят широкий круг двусторонних отношений, обсудят возможные пути наращивания взаимодействия между двумя странами, включая укрепление политического диалога и расширение торгово-экономических и гуманитарных связей.
"Предстоит обмен мнениями по международной и региональной повестке дня с акцентом на взаимодействие в ООН и на других многосторонних площадках", - резюмировала Захарова.
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