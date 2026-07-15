Лавров 16 июля проведет встречу с коллегой из Гвинеи-Бисау

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Гвинеи-Бисау 16 июля.
- Глава МИД Гвинеи-Бисау будет находиться в Москве с рабочим визитом.
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 16 июля проведет переговоры с главой МИД Гвинеи-Бисау, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Шестнадцатого июля Сергей Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества сообщества Республики Гвинеи-Бисау, который будет находиться в Москве с рабочим визитом", - сказала Захарова в ходе брифинга.
По ее словам, стороны рассмотрят широкий круг двусторонних отношений, обсудят возможные пути наращивания взаимодействия между двумя странами, включая укрепление политического диалога и расширение торгово-экономических и гуманитарных связей.