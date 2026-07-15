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В Курске собака украла у женщины сумку с пирожком и ценными вещами

Краткий пересказ от РИА ИИ В Курске собака украла сумку с пирожком, ценными вещами и документами.

Сотрудники полиции с помощью видеонаблюдения раскрыли кражу и определили путь животного.

Имущество было найдено в целости и сохранности на противоположной стороне улицы.

КУРСК, 15 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции Курска с помощью видеонаблюдения раскрыли кражу сумки с пирожком, ценными вещами и документами, которую унесла собака, сообщили в УМВД России по Курской области.

"В полицию обратилась жительница Курска с заявлением о краже сумки. Женщина вышла на автобусной остановке, поставила вещи на землю и ненадолго отвлеклась. Повернувшись, увидела пропажу саквояжа с ценными вещами и документами", - говорится в сообщении ведомства на платформе " Макс ".

Уточняется, что сотрудники следственно-оперативной группы прибыли на место происшествия и приступили к разбирательству.

"Просмотрев камеры видеонаблюдения, (сотрудники - ред.) увидели, как сумку у женщины забирает собака. Путь животного также легко определили", - отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что имущество нашли в целости и сохранности в несколько метрах на противоположной стороне улицы.