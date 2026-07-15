В Курске собака украла у женщины сумку с пирожком и ценными вещами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Курске собака украла сумку с пирожком, ценными вещами и документами.
- Сотрудники полиции с помощью видеонаблюдения раскрыли кражу и определили путь животного.
- Имущество было найдено в целости и сохранности на противоположной стороне улицы.
КУРСК, 15 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции Курска с помощью видеонаблюдения раскрыли кражу сумки с пирожком, ценными вещами и документами, которую унесла собака, сообщили в УМВД России по Курской области.
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Уточняется, что сотрудники следственно-оперативной группы прибыли на место происшествия и приступили к разбирательству.
"Просмотрев камеры видеонаблюдения, (сотрудники - ред.) увидели, как сумку у женщины забирает собака. Путь животного также легко определили", - отмечается в сообщении.
В ведомстве добавили, что имущество нашли в целости и сохранности в несколько метрах на противоположной стороне улицы.
"Выяснилось, что внутри вместе со всеми ценностями был пирожок. Вероятно, запах еды и привлек четверного нарушителя. Но, не справившись с замком, собака оставила добычу и с места скрылась", - рассказали в пресс-службе полиции региона.
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