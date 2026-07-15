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В Курске собака украла у женщины сумку с пирожком и ценными вещами - РИА Новости, 15.07.2026
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19:18 15.07.2026
В Курске собака украла у женщины сумку с пирожком и ценными вещами

В Курске собака украла у женщины на остановке сумку с пирожком и ценными вещами

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Курске собака украла сумку с пирожком, ценными вещами и документами.
  • Сотрудники полиции с помощью видеонаблюдения раскрыли кражу и определили путь животного.
  • Имущество было найдено в целости и сохранности на противоположной стороне улицы.
КУРСК, 15 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции Курска с помощью видеонаблюдения раскрыли кражу сумки с пирожком, ценными вещами и документами, которую унесла собака, сообщили в УМВД России по Курской области.
"В полицию обратилась жительница Курска с заявлением о краже сумки. Женщина вышла на автобусной остановке, поставила вещи на землю и ненадолго отвлеклась. Повернувшись, увидела пропажу саквояжа с ценными вещами и документами", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
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Уточняется, что сотрудники следственно-оперативной группы прибыли на место происшествия и приступили к разбирательству.
"Просмотрев камеры видеонаблюдения, (сотрудники - ред.) увидели, как сумку у женщины забирает собака. Путь животного также легко определили", - отмечается в сообщении.
В ведомстве добавили, что имущество нашли в целости и сохранности в несколько метрах на противоположной стороне улицы.
"Выяснилось, что внутри вместе со всеми ценностями был пирожок. Вероятно, запах еды и привлек четверного нарушителя. Но, не справившись с замком, собака оставила добычу и с места скрылась", - рассказали в пресс-службе полиции региона.
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