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Экономист назвал курс, при котором выгоден вклад в долларах - РИА Новости, 15.07.2026
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02:17 15.07.2026
Экономист назвал курс, при котором выгоден вклад в долларах

Экономист Переход: долларовый вклад станет выгоден только при низком курсе рубля

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛюди возле пункта обмена валют
Люди возле пункта обмена валют - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Долларовый вклад под 2% годовых начнет приносить выгоду по сравнению с рублевым депозитом только при значительном ослаблении рубля.
  • Для того чтобы валютный вклад под 2% обогнал рублевый депозит, потребуется курс около 88,2 рубля за доллар, а для наличной валюты без процентов — почти 90 рублей.
  • Экономист советует обратить внимание на замещающие облигации с доходностью 7,5–9,5% годовых в долларах и юаневые госбумаги Минфина с доходностью 6,5–8,6% в юанях.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Долларовый вклад под 2% годовых начнет приносить выгоду по сравнению с рублевым депозитом только при значительном ослаблении рубля, рассказал агентству "Прайм" доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Переход.
По его расчетам, при покупке доллара по 78 рублей и продаже через год на два рубля ниже официального курса валютному вкладу под 2% потребуется курс около 88,2 рубля за доллар, чтобы обогнать рублевый депозит. Наличной валюте без процентов — почти 90 рублей.
"Рациональный подход — разделить задачи: рублевые вклады для текущей доходности, наличная валюта для резерва, а облигации для диверсификации и защиты капитала", — советует экономист.
Можно обратить внимание на замещающие облигации с доходностью 7,5–9,5% годовых в долларах и юаневые госбумаги Минфина с доходностью 6,5–8,6% в юанях. Эти инструменты позволяют получать доход даже при умеренном ослаблении рубля, заключил он.
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