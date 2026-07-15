Экономист назвал курс, при котором выгоден вклад в долларах

По его расчетам, при покупке доллара по 78 рублей и продаже через год на два рубля ниже официального курса валютному вкладу под 2% потребуется курс около 88,2 рубля за доллар, чтобы обогнать рублевый депозит. Наличной валюте без процентов — почти 90 рублей.