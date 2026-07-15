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КСИР заявил об уничтожении американских дронов при ударе по базе в Иордании - РИА Новости, 15.07.2026
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05:46 15.07.2026
КСИР заявил об уничтожении американских дронов при ударе по базе в Иордании

КСИР заявил об уничтожении американских дронов MQ-9 при ударе по базе в Иордании

© U.S. Air Force photo by Airman 1st Class William Rio RosadoАмериканский беспилотник MQ-9 Reaper
Американский беспилотник MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© U.S. Air Force photo by Airman 1st Class William Rio Rosado
Американский беспилотник MQ-9 Reaper. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корпус стражей исламской революции утверждает, что уничтожил несколько американских беспилотников MQ-9 при ударе по базе ВС США в Иордании.
  • В заявлении КСИР говорится, что в рамках операции «Наср-2» были поражены ангары с истребителями F-15, F-16 и F-35 на американской базе Аль-Азрак в Иордании.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) утверждает, что уничтожил нескольких американских беспилотников MQ-9 при ударе по базе ВС США в Иордании.
Ранее армия утверждала, что поразила дронами американскую базу Аль-Азрак в Иордании, в частности, места дислокации американских истребителей F-18, жилой корпус и склад оборудования.
"В рамках шестой волны операции "Наср-2" бойцы воздушно-космических сил КСИР нанесли удар по американской базе Аль-Азрак в Иордании, разгромив ангары истребителей F-15, F-16 и F-35 и уничтожив ряд беспилотников MQ9 армии США", - говорится в заявлении КСИР, которое передает агентство IRNA.
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