КСИР заявил об уничтожении американских дронов при ударе по базе в Иордании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Корпус стражей исламской революции утверждает, что уничтожил несколько американских беспилотников MQ-9 при ударе по базе ВС США в Иордании.
- В заявлении КСИР говорится, что в рамках операции «Наср-2» были поражены ангары с истребителями F-15, F-16 и F-35 на американской базе Аль-Азрак в Иордании.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) утверждает, что уничтожил нескольких американских беспилотников MQ-9 при ударе по базе ВС США в Иордании.
Ранее армия утверждала, что поразила дронами американскую базу Аль-Азрак в Иордании, в частности, места дислокации американских истребителей F-18, жилой корпус и склад оборудования.