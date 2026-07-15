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КСИР заявил, что атаковал в Бахрейне центр управления флота США - РИА Новости, 15.07.2026
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05:22 15.07.2026
КСИР заявил, что атаковал в Бахрейне центр управления флота США

КСИР заявил, что атаковал в Бахрейне центр управления Пятого флота США

© Фото : соцсетиДым над американской базой в Бахрейне
Дым над американской базой в Бахрейне - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : соцсети
Дым над американской базой в Бахрейне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал в Бахрейне центр управления, склады и топливные резервуары Пятого флота США.
  • Атака проведена в рамках пятой волны операции «Наср-2».
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) утверждает, что атаковал в Бахрейне центр управления, склады и топливные резервуары Пятого флота США, передает агентство IRNA со ссылкой на заявление.
"В рамках пятой волны операции "Наср-2" были атакованы и уничтожены командный центр управления, склады военных припасов и оборудования, а также резервуары с топливом Пятого флота США в Бахрейне", - говорится в сообщении агентства.
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