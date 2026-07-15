КСИР заявил, что атаковал в Бахрейне центр управления флота США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал в Бахрейне центр управления, склады и топливные резервуары Пятого флота США.
- Атака проведена в рамках пятой волны операции «Наср-2».
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) утверждает, что атаковал в Бахрейне центр управления, склады и топливные резервуары Пятого флота США, передает агентство IRNA со ссылкой на заявление.
"В рамках пятой волны операции "Наср-2" были атакованы и уничтожены командный центр управления, склады военных припасов и оборудования, а также резервуары с топливом Пятого флота США в Бахрейне", - говорится в сообщении агентства.