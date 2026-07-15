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В Крыму снизили плату за аренду для предпринимателей - РИА Новости, 15.07.2026
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10:57 15.07.2026
В Крыму снизили плату за аренду для предпринимателей

В Крыму на 75% снизили плату за аренду для предпринимателей

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкТерритория санатория "Форос" на южном берегу Крыма
Территория санатория Форос на южном берегу Крыма - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Территория санатория "Форос" на южном берегу Крыма. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крыму снизили на 75% плату за аренду имущества республики для предпринимателей.
  • Мера поддержки будет оказана, если имущество фактически используется для производства продуктов питания, напитков, гостиничного бизнеса и предоставления мест временного проживания, деятельности санаторно-курортных организаций, детского отдыха и демонстрации кинофильмов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Снижение для предпринимателей платы за аренду имущества Крыма на 75% вводится в республике в качестве меры поддержки, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Для организаций и индивидуальных предпринимателей, арендующих имущество Республики Крым, установлено снижение арендной платы на 75% по действующим договорам аренды, заключенным до 1 июня 2026 года" , - написал Аксенов в канале на платформе "Макс".
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Он уточнил, что мера поддержки будет оказана, если арендуемое имущество фактически используется для производства продуктов питания, напитков, гостиничного бизнеса и предоставления мест временного проживания, деятельности санаторно-курортных организаций, детского отдыха, демонстрации кинофильмов.
Глава республики обратил внимание, что мера поддержки будет применена автоматически, заключать какие-либо дополнительные соглашения не требуется.
Помимо этого, по информации Аксенова, вводится отсрочка платежей за землю, которые подлежат оплате в срок до 20 декабря 2026 года, по договорам аренды, заключенным в период с 1 июля по 31 октября 2026 года. Такая мера поддержки также оказывается в беззаявительном порядке.
Он отметил, что мера касается ряда категорий земель: сельскохозяйственное использование, различные виды жилой застройки, хранение автотранспорта, предпринимательство, деловое управление, общественное питание, гостиничное обслуживание, автостоянки, отдых, рекреация, туристическое обслуживание, санаторная и курортная деятельность, производственная деятельность, разведка и добыча полезных ископаемых, а также легкая, пищевая, нефтехимическая и строительная промышленность, энергетика, связь.
Перечисленные меры поддержки могут корректироваться в зависимости от ситуации, добавил глава Крыма.
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