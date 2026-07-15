В Крыму снизили плату за аренду для предпринимателей

Краткий пересказ от РИА ИИ В Крыму снизили на 75% плату за аренду имущества республики для предпринимателей.

Мера поддержки будет оказана, если имущество фактически используется для производства продуктов питания, напитков, гостиничного бизнеса и предоставления мест временного проживания, деятельности санаторно-курортных организаций, детского отдыха и демонстрации кинофильмов.

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Снижение для предпринимателей платы за аренду имущества Крыма на 75% вводится в республике в качестве меры поддержки, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Для организаций и индивидуальных предпринимателей, арендующих имущество Республики Крым , установлено снижение арендной платы на 75% по действующим договорам аренды, заключенным до 1 июня 2026 года" , - написал Аксенов в канале на платформе " Макс ".

Он уточнил, что мера поддержки будет оказана, если арендуемое имущество фактически используется для производства продуктов питания, напитков, гостиничного бизнеса и предоставления мест временного проживания, деятельности санаторно-курортных организаций, детского отдыха, демонстрации кинофильмов.

Глава республики обратил внимание, что мера поддержки будет применена автоматически, заключать какие-либо дополнительные соглашения не требуется.

Помимо этого, по информации Аксенова, вводится отсрочка платежей за землю, которые подлежат оплате в срок до 20 декабря 2026 года, по договорам аренды, заключенным в период с 1 июля по 31 октября 2026 года. Такая мера поддержки также оказывается в беззаявительном порядке.

Он отметил, что мера касается ряда категорий земель: сельскохозяйственное использование, различные виды жилой застройки, хранение автотранспорта, предпринимательство, деловое управление, общественное питание, гостиничное обслуживание, автостоянки, отдых, рекреация, туристическое обслуживание, санаторная и курортная деятельность, производственная деятельность, разведка и добыча полезных ископаемых, а также легкая, пищевая, нефтехимическая и строительная промышленность, энергетика, связь.