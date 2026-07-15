Рейтинг@Mail.ru
Часть Крыма оказалась обесточена - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:58 15.07.2026
Часть Крыма оказалась обесточена

Часть населенных пунктов Крыма оказалась обесточена из-за атак ВСУ

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОбесточенные высоковольтные линии электропередачи в Симферополе
Обесточенные высоковольтные линии электропередачи в Симферополе - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Обесточенные высоковольтные линии электропередачи в Симферополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Часть населенных пунктов на северо-западе и востоке Крыма обесточены из-за атак БПЛА на объекты электроснабжения.
  • В Крыму действует режим ограничения электроснабжения, и информировать население о времени подачи электроэнергии невозможно.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Часть населенных пунктов на северо-западе и востоке Крыма обесточены из-за атак ВСУ, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
"В результате атак БПЛА на объекты электроснабжения в настоящее время часть населенных пунктов северно-западного и восточного энергорайонов полуострова полностью обесточены. Принимаются все возможные меры для возобновления электроснабжения", - говорится в сообщении.
При этом, по данным пресс-службы, в Крыму действует режим ограничения электроснабжения.
"Отключения электроэнергии будут происходить оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. В сложившейся обстановке информировать население о времени подачи электроэнергии не представляется возможным", - добавили в пресс-службе.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Трамп избавился от Украины необычным способом
Вчера, 06:35
 
Республика КрымВооруженные силы УкраиныКрымэнерго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала