Часть Крыма оказалась обесточена

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Часть населенных пунктов на северо-западе и востоке Крыма обесточены из-за атак БПЛА на объекты электроснабжения.
- В Крыму действует режим ограничения электроснабжения, и информировать население о времени подачи электроэнергии невозможно.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Часть населенных пунктов на северо-западе и востоке Крыма обесточены из-за атак ВСУ, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
"В результате атак БПЛА на объекты электроснабжения в настоящее время часть населенных пунктов северно-западного и восточного энергорайонов полуострова полностью обесточены. Принимаются все возможные меры для возобновления электроснабжения", - говорится в сообщении.
При этом, по данным пресс-службы, в Крыму действует режим ограничения электроснабжения.
"Отключения электроэнергии будут происходить оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. В сложившейся обстановке информировать население о времени подачи электроэнергии не представляется возможным", - добавили в пресс-службе.
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