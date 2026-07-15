В Крыму некоторые населенные пункты останутся без воды

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Часть населенных пунктов в Крыму 15 июля останется без воды из-за аварийно-ремонтных работ на сетях электроснабжения.
- Ограничение водоснабжения коснется Бахчисарая и района, Белогорска и района, Керчи, Джанкоя, Красноперекопска, Армянска, Сах, а также частично Судака и Феодосии.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Часть населенных пунктов в Крыму из-за нестабильного электроснабжения останутся сегодня без воды, сообщила республиканская компания ГУП "Вода Крыма".
"15 июля в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях электроснабжения будет ограничено водоснабжение: в Бахчисарае и районе, Белогорске и районе, Керчи, Джанкое, Красноперекопске, Армянске, Саках, частично в Судаке и Феодосии" , - сообщили в компании.
Список районов и городов с ограничением водоснабжения указан на сайте и страницах компании.