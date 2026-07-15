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В Краснодаре задержали воров-альпинистов - РИА Новости, 15.07.2026
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23:43 15.07.2026
В Краснодаре задержали воров-альпинистов

В Краснодаре с поличным задержали воров-альпинистов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Краснодаре задержали троих приезжих из других регионов, подозреваемых в серии квартирных краж.
  • Злоумышленники использовали альпинистское снаряжение для проникновения в квартиры премиум-жилых комплексов.
  • На счету задержанных девять попыток краж, семь из которых были успешными, а общая сумма ущерба превысила 3,7 миллиона рублей.
КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали с поличным в Краснодаре троих приезжих из других регионов, которые подозреваются в серии квартирных краж с использованием альпинистского снаряжения, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сотрудники ГУ МВД России по Краснодарскому краю и УМВД России по городу Краснодару с поличным задержали участников организованной группы. Трое приезжих из других регионов, двое из которых ранее судимы, подозреваются в серии квартирных краж", - написала Волк в своем Telegram-канале.
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По ее словам, после приезда в Краснодар сообщники вели наблюдение за жилищами на верхних этажах жилых комплексов премиум-класса, в которых отсутствовал пропускной режим. Они выбирали те дома, балконы общего пользования которых находились в "слепой зоне" камер видеонаблюдения и не освещались уличными фонарями. Злоумышленники также фиксировали, в каких квартирах включался вечером свет.
Отмечается, что к месту преступления фигуранты подъезжали на электросамокатах, скрывая лица кепками. Один из них наблюдал за окружающей обстановкой, двое других с помощью профессионального альпинистского оборудования с общих балконов верхних этажей перемещались по фасадам к окнам квартир. После взлома сообщники проникали внутрь и похищали найденные деньги и ценности.
Волк уточнила, что на счету злоумышленников девять попыток краж, семь из которых завершились для них удачно. Общая сумма ущерба превысила 3,7 миллиона рублей. Во время последней попытки подозреваемые были задержаны полицейскими при поддержке сотрудников Росгвардии. В ходе обыска у фигурантов изъяли тросы, блоки, карабины, присоски и другое специальное снаряжение, инструменты для взлома, цифровые радиостанции, а также часть похищенных денег и имущества.
Следственный отдел СУ УМВД России по городу Краснодару возбудил уголовное дело по статье "кража". Фигуранты заключены под стражу, им грозит до десяти лет лишения свободы.
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