Опрос: более 50% американцев считают решение о конфликте с Ираном ошибочным

Исследователи отмечают, что данное решение вызывает наибольшее неприятие у демократов (89%) и независимых избирателей (65%), при этом республиканцы разделились по этому вопросу на сторонников и оппонентов движения "Сделаем Америку снова великой" (MAGA) - среди сторонников движения агрессию против Ирана поддерживают 77%, тогда как среди оппонентов MAGA этот показатель составляет лишь 31%.