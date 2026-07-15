Опрос: более 50% американцев считают решение о конфликте с Ираном ошибочным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 57% американцев считают решение о начале вооруженного конфликта с Ираном неправильным.
- Неприятие решения о конфликте с Ираном наиболее выражено среди демократов (89%) и независимых избирателей (65%).
- Среди сторонников движения MAGA агрессию против Ирана поддерживают 77%, а среди оппонентов — только 31%.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Более 50% процентов американцев считают, что решение об инициировании военного конфликта с Ираном было ошибочным, следует из данных опроса, проведенного исследовательской компанией YouGov для журнала Economist.
Согласно результатам опроса, 57% респондентов сочли решение о начале вооруженного конфликта с Ираном неправильным, тогда как противоположную точку зрения выразили только 27% опрошенных.
Исследователи отмечают, что данное решение вызывает наибольшее неприятие у демократов (89%) и независимых избирателей (65%), при этом республиканцы разделились по этому вопросу на сторонников и оппонентов движения "Сделаем Америку снова великой" (MAGA) - среди сторонников движения агрессию против Ирана поддерживают 77%, тогда как среди оппонентов MAGA этот показатель составляет лишь 31%.
Опрос проводился с 10 по 13 июля 2026 года. В опросе приняли участие 1616 человек. Статистическая погрешность составляет около 3,3 процентных пунктов
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.