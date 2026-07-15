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Опрос: более 50% американцев считают решение о конфликте с Ираном ошибочным - РИА Новости, 15.07.2026
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Опрос: более 50% американцев считают решение о конфликте с Ираном ошибочным

Economist: более 50% американцев считают решение о нападении на Иран ошибочным

© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкАкция протеста против операции США в Иране в Нью-Йорке
Акция протеста против операции США в Иране в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Алексей Алексеев
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Акция протеста против операции США в Иране в Нью-Йорке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 57% американцев считают решение о начале вооруженного конфликта с Ираном неправильным.
  • Неприятие решения о конфликте с Ираном наиболее выражено среди демократов (89%) и независимых избирателей (65%).
  • Среди сторонников движения MAGA агрессию против Ирана поддерживают 77%, а среди оппонентов — только 31%.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Более 50% процентов американцев считают, что решение об инициировании военного конфликта с Ираном было ошибочным, следует из данных опроса, проведенного исследовательской компанией YouGov для журнала Economist.
Согласно результатам опроса, 57% респондентов сочли решение о начале вооруженного конфликта с Ираном неправильным, тогда как противоположную точку зрения выразили только 27% опрошенных.
Исследователи отмечают, что данное решение вызывает наибольшее неприятие у демократов (89%) и независимых избирателей (65%), при этом республиканцы разделились по этому вопросу на сторонников и оппонентов движения "Сделаем Америку снова великой" (MAGA) - среди сторонников движения агрессию против Ирана поддерживают 77%, тогда как среди оппонентов MAGA этот показатель составляет лишь 31%.
Опрос проводился с 10 по 13 июля 2026 года. В опросе приняли участие 1616 человек. Статистическая погрешность составляет около 3,3 процентных пунктов
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
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