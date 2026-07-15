Краткий пересказ от РИА ИИ Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай выступает против незаконных односторонних санкций.

Обновленная версия американского законопроекта о санкциях против России предусматривает снижение максимальных пошлин для пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа, в числе которых есть и КНР.

Китай примет все необходимые меры для защиты законных прав и интересов своих предприятий и граждан.

ПЕКИН, 15 июл - РИА Новости. Китай выступает против незаконных односторонних санкций, примет все необходимые меры для защиты законных прав своих предприятий, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что считает вероятным принятие законопроекта о новых санкциях против России, который продвигал недавно ушедший из жизни сенатор Линдси Грэм*. Как следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости, обновленная версия американского законопроекта о санкциях против России предусматривает снижение максимальных пошлин для пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа с 500% до 100%, в числе которых есть и КНР.

"Китай решительно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Китай примет все необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов своих предприятий и граждан.