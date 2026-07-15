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МИД КНР прокомментировал законопроект Грэма* - РИА Новости, 15.07.2026
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10:57 15.07.2026
МИД КНР прокомментировал законопроект Грэма*

МИД КНР: Китай выступает против незаконных односторонних санкций

CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of ChinaФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of China
Флаг Китая. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай выступает против незаконных односторонних санкций.
  • Обновленная версия американского законопроекта о санкциях против России предусматривает снижение максимальных пошлин для пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа, в числе которых есть и КНР.
  • Китай примет все необходимые меры для защиты законных прав и интересов своих предприятий и граждан.
ПЕКИН, 15 июл - РИА Новости. Китай выступает против незаконных односторонних санкций, примет все необходимые меры для защиты законных прав своих предприятий, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что считает вероятным принятие законопроекта о новых санкциях против России, который продвигал недавно ушедший из жизни сенатор Линдси Грэм*. Как следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости, обновленная версия американского законопроекта о санкциях против России предусматривает снижение максимальных пошлин для пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа с 500% до 100%, в числе которых есть и КНР.
"Китай решительно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН", - сказал дипломат.
Он подчеркнул, что Китай примет все необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов своих предприятий и граждан.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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