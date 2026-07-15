Продюсер объяснил продажу особняка Киркорова в Майами за 100 долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ Филипп Киркоров продал свой особняк в Майами дочери за 100 долларов.

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов объяснил решение певца любовью к дочери.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Музыкальный продюсер Сергей Дворцов, комментируя РИА Новости продажу особняка народного артиста РФ Филиппа Киркорова в Майами за 100 долларов, объяснил это решение короля российской эстрады любовью к дочери.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Киркоров продал дочери свой особняк в Майами за 100 долларов - в 41 тысячу раз дешевле его реальной стоимости.

"Да, Филипп Бедросович продал свой особняк в Майами. Он безумно любит Аллу-Викторию и Мартина. Дочь он считает своей принцессой, для нее он делает все и даже больше", - сказал собеседник агентства.

По словам продюсера, Киркоров максимально оберегает своих детей от всевозможных проблем.

"Он большой молодец и отличный отец", - заключил Дворцов.