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Продюсер объяснил продажу особняка Киркорова в Майами за 100 долларов - РИА Новости, 15.07.2026
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23:01 15.07.2026
Продюсер объяснил продажу особняка Киркорова в Майами за 100 долларов

Дворцов объяснил продажу особняка Киркорова в Майами за $100 любовью к дочери

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФилипп Киркоров
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Филипп Киркоров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Филипп Киркоров продал свой особняк в Майами дочери за 100 долларов.
  • Музыкальный продюсер Сергей Дворцов объяснил решение певца любовью к дочери.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Музыкальный продюсер Сергей Дворцов, комментируя РИА Новости продажу особняка народного артиста РФ Филиппа Киркорова в Майами за 100 долларов, объяснил это решение короля российской эстрады любовью к дочери.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Киркоров продал дочери свой особняк в Майами за 100 долларов - в 41 тысячу раз дешевле его реальной стоимости.
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"Да, Филипп Бедросович продал свой особняк в Майами. Он безумно любит Аллу-Викторию и Мартина. Дочь он считает своей принцессой, для нее он делает все и даже больше", - сказал собеседник агентства.
По словам продюсера, Киркоров максимально оберегает своих детей от всевозможных проблем.
"Он большой молодец и отличный отец", - заключил Дворцов.
У Киркорова двое детей. Его дочери Алле-Виктории этой осенью исполнится 15 лет, а сын Мартин в июне отметил свой 14-й день рождения.
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