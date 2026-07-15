Продюсер объяснил продажу особняка Киркорова в Майами за 100 долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Филипп Киркоров продал свой особняк в Майами дочери за 100 долларов.
- Музыкальный продюсер Сергей Дворцов объяснил решение певца любовью к дочери.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Музыкальный продюсер Сергей Дворцов, комментируя РИА Новости продажу особняка народного артиста РФ Филиппа Киркорова в Майами за 100 долларов, объяснил это решение короля российской эстрады любовью к дочери.
"Да, Филипп Бедросович продал свой особняк в Майами. Он безумно любит Аллу-Викторию и Мартина. Дочь он считает своей принцессой, для нее он делает все и даже больше", - сказал собеседник агентства.
По словам продюсера, Киркоров максимально оберегает своих детей от всевозможных проблем.
"Он большой молодец и отличный отец", - заключил Дворцов.
У Киркорова двое детей. Его дочери Алле-Виктории этой осенью исполнится 15 лет, а сын Мартин в июне отметил свой 14-й день рождения.