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В МИД прокомментировали украинские удары по ЗАЭС - РИА Новости, 15.07.2026
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23:18 15.07.2026
В МИД прокомментировали украинские удары по ЗАЭС

МИД: Украина строит иллюзии, что ударами по ЗАЭС сможет давить на РФ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В МИД заявили, что киевский режим строит иллюзии о возможности давления на Россию за счет ударов по Запорожской АЭС.
  • Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев был убит в результате целенаправленного теракта.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Киевский режим строит иллюзии о том, что сможет оказать давление на Россию за счет ударов по Запорожской АЭС, заявили в МИД РФ.
Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев был убит днем в среду в результате целенаправленного теракта киевского режима, заявил ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Нацистско-бандеровский режим строит иллюзии, что у него получится таким образом оказать давление на нашу страну, а заодно шантажирует своих западных хозяев, требуя все больше денег и оружия", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Александр Яковлев - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Лихачев связал убийство Яковлева с поддержкой Украины Западом
Вчера, 21:12
 
В миреРоссияАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Александр Яковлев (ЗАЭС)
 
 
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