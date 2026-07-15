В МИД прокомментировали украинские удары по ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В МИД заявили, что киевский режим строит иллюзии о возможности давления на Россию за счет ударов по Запорожской АЭС.
- Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев был убит в результате целенаправленного теракта.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Киевский режим строит иллюзии о том, что сможет оказать давление на Россию за счет ударов по Запорожской АЭС, заявили в МИД РФ.
Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев был убит днем в среду в результате целенаправленного теракта киевского режима, заявил ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Нацистско-бандеровский режим строит иллюзии, что у него получится таким образом оказать давление на нашу страну, а заодно шантажирует своих западных хозяев, требуя все больше денег и оружия", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.