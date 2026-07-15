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На Украине забили тревогу из-за произошедшего в Киеве - РИА Новости, 15.07.2026
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18:07 15.07.2026
На Украине забили тревогу из-за произошедшего в Киеве

На Украине сообщили о масштабном пожаре на складах в Киеве

© СоцсетиПожар на складе в Киеве
Пожар на складе в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Соцсети
Пожар на складе в Киеве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На складах в одном из районов Киева вспыхнул крупный пожар.
  • Ударов по столице за последнее время не было, причина пожара не уточняется.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. На складах в одном из районов Киева вспыхнул крупный пожар, сообщает "Страна.ua".
"Масштабный пожар в Киеве. Предварительно, горят склады", — говорится в публикации.
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