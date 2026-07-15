Пожар на складе в Киеве

Пожар на складе в Киеве

© Соцсети Пожар на складе в Киеве

На Украине забили тревогу из-за произошедшего в Киеве

Краткий пересказ от РИА ИИ На складах в одном из районов Киева вспыхнул крупный пожар.

Ударов по столице за последнее время не было, причина пожара не уточняется.

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. На складах в одном из районов Киева вспыхнул крупный пожар, сообщает "Страна.ua".

"Масштабный пожар в Киеве . Предварительно, горят склады", — говорится в публикации.

По утверждению издания, за последнее время ударов по столице не было.