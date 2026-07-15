На Украине забили тревогу из-за произошедшего в Киеве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На складах в одном из районов Киева вспыхнул крупный пожар.
- Ударов по столице за последнее время не было, причина пожара не уточняется.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. На складах в одном из районов Киева вспыхнул крупный пожар, сообщает "Страна.ua".
"Масштабный пожар в Киеве. Предварительно, горят склады", — говорится в публикации.
По утверждению издания, за последнее время ударов по столице не было.
На опубликованных "Страной" кадрах видны густые клубы черного дыма над городом. Причина пожара не уточняется.
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