Краткий пересказ от РИА ИИ Главе Лондонской ассамблеи Эндрю Боффу закрыли счет в банке First Direct после платежа в киевском кафе.

Организация объяснила это тем, что транзакцию совершили в "подсанкционной стране".

ЛОНДОН, 15 июл - РИА Новости. Главе Лондонской ассамблеи (совещательный орган в администрации Большого Лондона) Эндрю Боффу закрыли счет в британском банке из-за платежа, который он сделал в киевском кафе во время визита на Украину, сообщает газета Главе Лондонской ассамблеи (совещательный орган в администрации Большого Лондона) Эндрю Боффу закрыли счет в британском банке из-за платежа, который он сделал в киевском кафе во время визита на Украину, сообщает газета Telegraph

"Эндрю Бофф, председатель Лондонской ассамблеи, рассказал, что после того, как он заплатил 36 фунтов стерлингов (48 долларов – ред.) за кофе и обед в Киеве во время своего визита в мае, он вернулся в Великобританию и обнаружил, что его банковская карта больше не работает", - пишет издание.

Он сообщил, что его банк First Direct, который принадлежит британскому финансовому конгломерату HSBC, направил ему письмо, в котором говорится, что его банковская карта была аннулирована из-за транзакций, "совершенных в подсанкционной стране". Сам банковский счет будет закрыт в начале сентября, заявили в банке.

"В соответствии с нормативными актами мы должны соблюдать законы о санкциях и эффективно управлять любыми рисками. Проведя анализ, мы пришли к выводу, что управление этими рисками выходит за рамки наших допустимых пределов", - цитирует газета письмо.