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СМИ: главе Лондонской ассамблеи закрыли счет в банке из-за платежа в Киеве - РИА Новости, 15.07.2026
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14:32 15.07.2026
СМИ: главе Лондонской ассамблеи закрыли счет в банке из-за платежа в Киеве

Telegraph: главе Лондонской ассамблеи Боффу закрыли счет из-за платежа в Киеве

© Фото : Andrew Boff AM/XЭндрю Бофф
Эндрю Бофф - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : Andrew Boff AM/X
Эндрю Бофф. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главе Лондонской ассамблеи Эндрю Боффу закрыли счет в банке First Direct после платежа в киевском кафе.
  • Организация объяснила это тем, что транзакцию совершили в "подсанкционной стране".
ЛОНДОН, 15 июл - РИА Новости. Главе Лондонской ассамблеи (совещательный орган в администрации Большого Лондона) Эндрю Боффу закрыли счет в британском банке из-за платежа, который он сделал в киевском кафе во время визита на Украину, сообщает газета Telegraph.
"Эндрю Бофф, председатель Лондонской ассамблеи, рассказал, что после того, как он заплатил 36 фунтов стерлингов (48 долларов – ред.) за кофе и обед в Киеве во время своего визита в мае, он вернулся в Великобританию и обнаружил, что его банковская карта больше не работает", - пишет издание.
Он сообщил, что его банк First Direct, который принадлежит британскому финансовому конгломерату HSBC, направил ему письмо, в котором говорится, что его банковская карта была аннулирована из-за транзакций, "совершенных в подсанкционной стране". Сам банковский счет будет закрыт в начале сентября, заявили в банке.
"В соответствии с нормативными актами мы должны соблюдать законы о санкциях и эффективно управлять любыми рисками. Проведя анализ, мы пришли к выводу, что управление этими рисками выходит за рамки наших допустимых пределов", - цитирует газета письмо.
Сам Бофф заявил, что поддерживает санкции против России, но не понимает, как с этим связан его платеж на Украине. Он подчеркнул, что банк вел невнятную коммуникацию и никак не прояснил причины блокировки.
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