В Киеве бывший судья открыл стрельбу в ответ на замечание о русской музыке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В начале мая 2026 года судья из Киева открыл стрельбу после замечания о прослушивании музыки на русском языке.
- Бывший судья отреагировал на замечание нецензурной бранью, вышел из машины и направил оружие в сторону оппонентов, успев сделать три неприцельных выстрела.
- Судье предъявлено обвинение в хулиганстве с применением огнестрельного оружия, ему грозит до семи лет лишения свободы.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Судья из Киева открыл стрельбу в ответ на замечание о прослушивании музыки на русском языке, ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщает киевская городская прокуратура.
"Установлено, что в начале мая 2026 года мужчине, который на тот момент был действующим судьей Шевченковского районного суда города Киева, сделали замечания по поводу того, что вечером в машине возле детской площадки он громко слушал российскую музыку", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры.
По данным ведомства, на замечание бывший судья отреагировал нецензурной бранью, вышел из машины и начал конфликт. Затем он достал огнестрельное оружие, привел его в боевую готовность и направил в сторону своих оппонентов. Один из свидетелей происшествия повалил мужчину на землю, чтобы забрать оружие, однако тот успел сделать три неприцельных выстрела.
Сообщается, что бывшему судье предъявлено обвинение в хулиганстве с применением огнестрельного оружия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Следствие продолжается.