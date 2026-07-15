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В Киеве бывший судья открыл стрельбу в ответ на замечание о русской музыке - РИА Новости, 15.07.2026
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14:13 15.07.2026
В Киеве бывший судья открыл стрельбу в ответ на замечание о русской музыке

Бывший судья из Киева открыл стрельбу за замечание о музыке на русском языке

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В начале мая 2026 года судья из Киева открыл стрельбу после замечания о прослушивании музыки на русском языке.
  • Бывший судья отреагировал на замечание нецензурной бранью, вышел из машины и направил оружие в сторону оппонентов, успев сделать три неприцельных выстрела.
  • Судье предъявлено обвинение в хулиганстве с применением огнестрельного оружия, ему грозит до семи лет лишения свободы.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Судья из Киева открыл стрельбу в ответ на замечание о прослушивании музыки на русском языке, ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщает киевская городская прокуратура.
"Установлено, что в начале мая 2026 года мужчине, который на тот момент был действующим судьей Шевченковского районного суда города Киева, сделали замечания по поводу того, что вечером в машине возле детской площадки он громко слушал российскую музыку", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры.
По данным ведомства, на замечание бывший судья отреагировал нецензурной бранью, вышел из машины и начал конфликт. Затем он достал огнестрельное оружие, привел его в боевую готовность и направил в сторону своих оппонентов. Один из свидетелей происшествия повалил мужчину на землю, чтобы забрать оружие, однако тот успел сделать три неприцельных выстрела.
Сообщается, что бывшему судье предъявлено обвинение в хулиганстве с применением огнестрельного оружия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Следствие продолжается.
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