В Киеве бывший судья открыл стрельбу в ответ на замечание о русской музыке

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Судья из Киева открыл стрельбу в ответ на замечание о прослушивании музыки на русском языке, ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщает киевская городская прокуратура.

По данным ведомства, на замечание бывший судья отреагировал нецензурной бранью, вышел из машины и начал конфликт. Затем он достал огнестрельное оружие, привел его в боевую готовность и направил в сторону своих оппонентов. Один из свидетелей происшествия повалил мужчину на землю, чтобы забрать оружие, однако тот успел сделать три неприцельных выстрела.