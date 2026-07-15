Керчь осталась без электричества из-за атаки беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Керчь на востоке Крыма полностью обесточена из-за атаки ВСУ.
- Органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости. В Керчи прекратилась подача электричества из-за налета украинских беспилотников, сообщил глава городской администрации Иван Кошель.
Основные городские системы перевели на работу при помощи резервных источников питания. В аварийно-восстановительных работах задействовали все соответствующие службы, добавил Кошель.
Аксенов сообщил об атаке беспилотников на Крым
5 мая, 22:35