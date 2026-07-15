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Керчь осталась без электричества из-за атаки беспилотников - РИА Новости, 15.07.2026
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08:48 15.07.2026 (обновлено: 09:38 15.07.2026)
Керчь осталась без электричества из-за атаки беспилотников

Керчь полностью обесточена из-за атаки украинских БПЛА

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВысоковольтные ЛЭП
Высоковольтные ЛЭП - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Керчь на востоке Крыма полностью обесточена из-за атаки ВСУ.
  • Органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости. В Керчи прекратилась подача электричества из-за налета украинских беспилотников, сообщил глава городской администрации Иван Кошель.
"К сожалению, в результате вражеской атаки БПЛА Керчь полностью обесточена", — написал он в канале на платформе "Макс".
Основные городские системы перевели на работу при помощи резервных источников питания. В аварийно-восстановительных работах задействовали все соответствующие службы, добавил Кошель.
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