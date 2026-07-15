Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили запустить программу профилактики кариеса у детей по ОМС - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:02 15.07.2026
В ГД предложили запустить программу профилактики кариеса у детей по ОМС

В Госдуме предложили запустить программу профилактики кариеса у детей по ОМС

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкВрач-стоматолог в медицинских перчатках во время работы
Врач-стоматолог в медицинских перчатках во время работы - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
Врач-стоматолог в медицинских перчатках во время работы . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы из фракции «Новые люди» предложили запустить федеральную программу профилактики кариеса у детей по ОМС.
  • Программа может быть реализована на базе действующей системы профилактических осмотров, детской стоматологической службы, ОМС и взаимодействия с образовательными организациями.
  • Реализация инициативы позволит снизить межрегиональное неравенство в доступе к профилактическим стоматологическим процедурам и обеспечить более частое наблюдение за детьми группы риска.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы из фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили запустить федеральную программу профилактики кариеса у детей по ОМС.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Кабинет стоматолога - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Врач рассказала, как часто надо посещать стоматолога
14 марта, 03:27
"Представляется целесообразным запустить федеральную программу профилактики кариеса у детей, предусматривающую единый гарантированный комплекс мероприятий и федеральные показатели охвата", - сказано в обращении.
По словам депутатов, такая программа может быть реализована на базе уже действующей системы профилактических осмотров несовершеннолетних, детской стоматологической службы, ОМС и межведомственного взаимодействия с образовательными организациями.
Инициативой предусматривается для детей с выявленным риском кариеса бесплатное проведение профессиональной гигиены полости рта, местное применение фторсодержащих и реминерализующих препаратов, а также герметизацию фиссур временных и постоянных моляров по медицинским показаниям.
Парламентарии отметили, что в регионах с кадровыми ограничениями и нехваткой детских врачей-стоматологов программа может предусматривать федеральное софинансирование.
По мнению авторов, реализация инициативы позволит снизить межрегиональное неравенство в доступе к профилактическим стоматологическим процедурам, обеспечить детям группы риска более частое наблюдение, а также снизить потребность в более сложном и затратном лечении осложнений кариеса.
Чистка зубов - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Стоматолог рассказал о сигналах к смене зубной пасты
13 июля, 16:08
 
ОбществоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала