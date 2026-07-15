Врач-стоматолог в медицинских перчатках во время работы . Архивное фото

Врач-стоматолог в медицинских перчатках во время работы

В ГД предложили запустить программу профилактики кариеса у детей по ОМС

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Госдумы из фракции «Новые люди» предложили запустить федеральную программу профилактики кариеса у детей по ОМС.

Программа может быть реализована на базе действующей системы профилактических осмотров, детской стоматологической службы, ОМС и взаимодействия с образовательными организациями.

Реализация инициативы позволит снизить межрегиональное неравенство в доступе к профилактическим стоматологическим процедурам и обеспечить более частое наблюдение за детьми группы риска.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы из фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили запустить федеральную программу профилактики кариеса у детей по ОМС.

Обращение с соответствующим предложением было направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Представляется целесообразным запустить федеральную программу профилактики кариеса у детей, предусматривающую единый гарантированный комплекс мероприятий и федеральные показатели охвата", - сказано в обращении.

По словам депутатов, такая программа может быть реализована на базе уже действующей системы профилактических осмотров несовершеннолетних, детской стоматологической службы, ОМС и межведомственного взаимодействия с образовательными организациями.

Инициативой предусматривается для детей с выявленным риском кариеса бесплатное проведение профессиональной гигиены полости рта, местное применение фторсодержащих и реминерализующих препаратов, а также герметизацию фиссур временных и постоянных моляров по медицинским показаниям.

Парламентарии отметили, что в регионах с кадровыми ограничениями и нехваткой детских врачей-стоматологов программа может предусматривать федеральное софинансирование.