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"Калашников" успешно завершил испытания АК-12 образца 2023 года - РИА Новости, 15.07.2026
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16:47 15.07.2026
"Калашников" успешно завершил испытания АК-12 образца 2023 года

"Калашников" отгрузил госзаказчику новую партию АК‑12 после успешных испытаний

© Фото : АО "Концерн "Калашников"Автомат АК-12 образца 2023 года
Автомат АК-12 образца 2023 года - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : АО "Концерн "Калашников"
Автомат АК-12 образца 2023 года. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Концерн "Калашников" успешно завершил испытания АК-12 образца 2023 года и отгрузил крупную партию автоматов государственному заказчику.
  • Номенклатура изделий концерна увеличилась за период проведения СВО, объемы производства растут, качество изделий остается на высоком уровне.
  • Отдельное внимание уделено линейке укороченных автоматов АК-12К.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. "Калашников" успешно завершил испытания АК-12 образца 2023 года и отгрузил крупную партию автоматов государственному заказчику, сообщил концерн.
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"АО "Концерн "Калашников" завершило плановые периодические испытания усовершенствованного 5,45 мм автомата АК-12 образца 2023 года. Государственный заказчик с учетом возросших требований ведения боя высоко оценил качество автомата, это позволило отгрузить очередную крупную партию с предприятия", - говорится в Telegram-канале концерна.

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"Калашников" в течение 2026 года в полном объеме и в точном соответствии с графиком отгружает АК-12 по госконтракту. При этом номенклатура изделий концерна значительно увеличилась за период проведения специальной военной операции, объемы производства растут, качество изделий остается на высоком уровне, указано в сообщении.
В концерне заявили, что отдельное внимание уделено линейке укороченных автоматов АК-12К, которую запустили в 2025 году.
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"Изделия созданы по запросу военнослужащих ВДВ и предназначены для уничтожения живой силы противника при ведении штурмовых действий в плотной городской застройке и стесненных условиях полевой фортификации. Государственный заказ на АК-12К выполнен досрочно", - говорится в сообщении.
Генеральный директор АО "Концерн "Калашников", член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников отметил, что завершение испытаний основного индивидуального стрелкового оружия Вооруженных сил России — АК-12 — это важный этап в ключевом производстве концерна.
"Мы не просто подтвердили высокие характеристики нашей продукции на государственном уровне, мы гарантируем что автомат надежно защитит жизнь военнослужащего", - добавил он.
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