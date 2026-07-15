Краткий пересказ от РИА ИИ Концерн "Калашников" успешно завершил испытания АК-12 образца 2023 года и отгрузил крупную партию автоматов государственному заказчику.

Номенклатура изделий концерна увеличилась за период проведения СВО, объемы производства растут, качество изделий остается на высоком уровне.

Отдельное внимание уделено линейке укороченных автоматов АК-12К.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. "Калашников" успешно завершил испытания АК-12 образца 2023 года и отгрузил крупную партию автоматов государственному заказчику, сообщил концерн.

« "АО "Концерн "Калашников" завершило плановые периодические испытания усовершенствованного 5,45 мм автомата АК-12 образца 2023 года. Государственный заказчик с учетом возросших требований ведения боя высоко оценил качество автомата, это позволило отгрузить очередную крупную партию с предприятия", - говорится в Telegram-канале концерна.

"Калашников" в течение 2026 года в полном объеме и в точном соответствии с графиком отгружает АК-12 по госконтракту. При этом номенклатура изделий концерна значительно увеличилась за период проведения специальной военной операции, объемы производства растут, качество изделий остается на высоком уровне, указано в сообщении.

В концерне заявили, что отдельное внимание уделено линейке укороченных автоматов АК-12К, которую запустили в 2025 году.

« "Изделия созданы по запросу военнослужащих ВДВ и предназначены для уничтожения живой силы противника при ведении штурмовых действий в плотной городской застройке и стесненных условиях полевой фортификации. Государственный заказ на АК-12К выполнен досрочно", - говорится в сообщении.

Генеральный директор АО "Концерн "Калашников", член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников отметил, что завершение испытаний основного индивидуального стрелкового оружия Вооруженных сил России — АК-12 — это важный этап в ключевом производстве концерна.