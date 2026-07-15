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В Югре предотвратили теракт на нефтяном предприятии - РИА Новости, 15.07.2026
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09:47 15.07.2026 (обновлено: 10:50 15.07.2026)
В Югре предотвратили теракт на нефтяном предприятии

ФСБ предотвратила теракт на нефтяном предприятии в Югре

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ХМАО-Югре предотвращен теракт на одном из предприятий нефтяной промышленности.
  • Задержан россиянин, действовавший по заданию спецслужб Украины и изъявший из тайника самодельное взрывное устройство.
  • Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ и приготовлении к террористическому акту.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Теракт предотвращен на нефтяном предприятии в Югре, действовавший по заданию спецслужб Украины россиянин задержан у тайника со взрывчаткой, сообщила в среду ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Тюменской области предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином РФ, по заданию спецслужб Украины. Действуя по указанию куратора, он изъял из заранее оборудованного схрона самодельное взрывное устройство (СВУ - ред.), с целью совершения диверсионно-террористического акта на одном из предприятий нефтяной промышленности в городе Нягани ХМАО-Югры", - говорится в сообщении.
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При попытке скрыться, агент украинских спецслужб был задержан сотрудниками ФСБ России в районе расположения схрона.
"В ходе осмотра места происшествия изъято СВУ, состоящее из взрывчатого вещества иностранного производства массой 1,5 килограмма, электродетонатора и таймера-замедлителя, а также мобильные телефоны, содержащие переписку фигуранта с куратором, давшим указание по изъятию из тайника средств поражения и совершению подрыва", - сообщает ФСБ.
Подозреваемый посредством интернет-мессенджеров установил конфиденциальные отношения с украинскими спецслужбами и передавал противнику сведения в отношении расположенных в регионе объектов топливно-энергетического комплекса.
По данному факту следственным подразделением РУ ФСБ России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по статье 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ) и части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ.
ФСБ России напоминает о том, что в соответствии с примечанием к статье 205 УК РФ, лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным способом способствовало предотвращению осуществления террористического акта и если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления. В соответствии со статьей 31 УК РФ, лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения этого преступления до конца.
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