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В Ярославле умерла девушка, сбитая автобусом накануне - РИА Новости, 15.07.2026
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11:28 15.07.2026 (обновлено: 11:41 15.07.2026)
В Ярославле умерла девушка, сбитая автобусом накануне

В Ярославле умерла сбитая автобусом накануне 26-летняя девушка

© Госавтоинспекция Ярославской областиНа месте ДТП с автобусом в Ярославле. Кадр видео
На месте ДТП с автобусом в Ярославле. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Госавтоинспекция Ярославской области
На месте ДТП с автобусом в Ярославле. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ярославле автобус "Лиаз" сбил девушку, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
  • Она умерла в больнице от полученных травм.
  • Возбуждено уголовное дело.
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Сбитая накануне автобусом в Ярославле девушка скончалась в больнице, сообщило в среду УМВД по Ярославской области.
"Вследствие полученных в результате ДТП травм девушка-пешеход 2000 г.р. скончалась в больнице", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры и полиции, во вторник на проспекте Октября в Ярославле автобус "Лиаз" под управлением водителя 1988 года рождения сбил 26-летнюю девушку, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Предварительно, автобус ехал на красный свет. В экстренных службах уточняли РИА Новости, что девушка получила тяжёлые травмы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
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