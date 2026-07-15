В Ярославле умерла девушка, сбитая автобусом накануне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ярославле автобус "Лиаз" сбил девушку, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
- Она умерла в больнице от полученных травм.
- Возбуждено уголовное дело.
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Сбитая накануне автобусом в Ярославле девушка скончалась в больнице, сообщило в среду УМВД по Ярославской области.
"Вследствие полученных в результате ДТП травм девушка-пешеход 2000 г.р. скончалась в больнице", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры и полиции, во вторник на проспекте Октября в Ярославле автобус "Лиаз" под управлением водителя 1988 года рождения сбил 26-летнюю девушку, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Предварительно, автобус ехал на красный свет. В экстренных службах уточняли РИА Новости, что девушка получила тяжёлые травмы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.