Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев считает, что Макрон придерживается плана воевать до последнего украинца.
- Он отметил, что Макрону следует извлечь уроки из истории, так как история повторяется не в пользу агрессоров.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая за продолжение поддержки киевского режима, придерживается плана воевать до последнего украинца, поделился мнением с РИА Новости депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
"Макрон, как настоящий забияка, намерен и дальше поставлять оружие киевскому режиму, придерживаясь плана воевать до последнего украинца", - сказал Ивлев.
Он обратил внимание, что Макрон, видимо, плохо знает историю, если намерен и дальше разжигать руками киевского режима военное противостояние с Россией.
"Наполеон тоже не хотел капитулировать, но Бородинская битва и победное сражение Русской императорской армии на Березине разрушили его агрессивные планы. Макрону нужно учить уроки истории, ведь история повторяется, причем неоднократно и всегда не в пользу агрессоров", - отметил депутат.