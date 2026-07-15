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Депутат Госдумы раскрыл планы Макрона относительно судьбы Украины - РИА Новости, 15.07.2026
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14:27 15.07.2026
Депутат Госдумы раскрыл планы Макрона относительно судьбы Украины

Ивлев: Макрон хочет воевать до последнего украинца

© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкЛеонид Ивлев
Леонид Ивлев - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ
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Леонид Ивлев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев считает, что Макрон придерживается плана воевать до последнего украинца.
  • Он отметил, что Макрону следует извлечь уроки из истории, так как история повторяется не в пользу агрессоров.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая за продолжение поддержки киевского режима, придерживается плана воевать до последнего украинца, поделился мнением с РИА Новости депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Ранее Макрон заявил, что конфликт на Украине не должен закончиться капитуляцией перед Россией и высказался в пользу продолжения поддержки Киева.
"Макрон, как настоящий забияка, намерен и дальше поставлять оружие киевскому режиму, придерживаясь плана воевать до последнего украинца", - сказал Ивлев.
Он обратил внимание, что Макрон, видимо, плохо знает историю, если намерен и дальше разжигать руками киевского режима военное противостояние с Россией.
"Наполеон тоже не хотел капитулировать, но Бородинская битва и победное сражение Русской императорской армии на Березине разрушили его агрессивные планы. Макрону нужно учить уроки истории, ведь история повторяется, причем неоднократно и всегда не в пользу агрессоров", - отметил депутат.
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УкраинаРоссияФранцияЭммануэль МакронЛеонид ИвлевГосдума РФ
 
 
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