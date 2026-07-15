Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев считает, что Макрон придерживается плана воевать до последнего украинца.

Он отметил, что Макрону следует извлечь уроки из истории, так как история повторяется не в пользу агрессоров.

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая за продолжение поддержки киевского режима, придерживается плана воевать до последнего украинца, поделился мнением с РИА Новости депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Ранее Макрон заявил, что конфликт на Украине не должен закончиться капитуляцией перед Россией и высказался в пользу продолжения поддержки Киева.

"Макрон, как настоящий забияка, намерен и дальше поставлять оружие киевскому режиму, придерживаясь плана воевать до последнего украинца", - сказал Ивлев.

Он обратил внимание, что Макрон, видимо, плохо знает историю, если намерен и дальше разжигать руками киевского режима военное противостояние с Россией.